賴清德夜宴「12位綠委缺席」　郭正亮：蔡英文任內從沒看過這樣

▲總統賴清德。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

立法院新會期開議，總統賴清德日前宴請民進黨51位立委，要為他們加油打氣，但有報導指出，包含王世堅、王定宇等12名立委並未出席。對此，前立委郭正亮昨（25日）表示，12個超過五分之一，這十分罕見，自己在蔡英文任內，從沒看過這樣的狀況，過去出席率非常高。他指出，還有「另一個現象」，就是行政院長卓榮泰施政報告，結果下面一堆人走了，很少看到這麼不給面子，而交通部長陳世凱的人事案，等於「是把黨內蓋子一掀開，就爆炸了」。



郭正亮於節目《下班瀚你聊》表示，以前蔡英文時期，餐敘時不會這樣，綠委出席率非常高，幾乎都到，現在有12位綠委沒有出席很罕見，因為只有51個綠委，12個就超過五分之一了，等於賴清德多訂了一桌。

郭正亮表示，自己在蔡英文任內，從來沒看過這樣的狀況，頂多一桌缺一個人，而且都會事先告知，這次賴清德夜宴，未出席的綠委應該也有事先通知，不過實在是太多人了。

另外，郭正亮指出，而且民進黨還有「另外一個現象」，要連著觀察，就是行政院長卓榮泰施政報告當天，結果下面一堆人走了，綠委回南部的回南部、中南部的都離開了，過去他擔任不分區立委一定要全程坐在那，北部立委也一定要留著，所以通常到最後還撐著的，都是雙北的立委，可是也很少看到這麼不給面子。

最後，郭正亮強調，近期很多問題，應該是交通部長陳世凱這個人事案惹出來的，因為交通部是第一大部，如果是小單位大家沒有意見，但交通部有興趣的人非常多，等於「是把黨內蓋子一掀開，就爆炸了」。

▼賴清德20日餐敘宴請綠委。（圖／記者杜冠霖攝）