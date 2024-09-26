快訊／不是第一次釀大禍！巨業駕駛認了13年前曾撞死女騎士

▲巨業客運施姓駕駛坦承，13年前也曾經撞死過一名女騎士。（圖／記者白珈陽攝）



記者許權毅／台中報導

東海女大生遭巨業客運施姓駕駛撞死，今日傳出施男並非第一次車禍撞死人。實際向巨業客運求證，證實施員在2011年2月曾撞死一名陳女，當時施駕駛公車，撞上一名騎車載著女兒的陳女，結果導致陳女傷重死亡，施遭判處有期徒刑8月，緩刑2年。

判決書寫下，施姓駕駛在2011年2月9日9時許，駕駛巨業客運沿清水區中山路直行，先是以時速60至70公里在該路段超速，通過一處路口時，另名陳女騎車從外側車道轉彎，公車直接撞上，陳女與後座乘客女兒重傷倒地。

陳女頭頸部及胸部外傷、顱內出血與頸椎骨折及胸腔內出血等，嚴重傷勢，經送醫急救後，於同日11時許，仍因傷重不治死亡；女兒則受有全身多處骨折、肝臟破裂、左手腕及左手指伸張無力等傷害。

全案經法院判決，判處施男8月有期徒刑，緩刑2年，並向陳女家人支付25萬元，以每個月支付1萬元，至完成清償為止。

但巨業客運在東海女大生案後，曾說施姓駕駛表現正常穩定，如今卻被起底，曾發生過重大車禍。巨業客運回應，公司在2年前曾經換過負責人員，這2年間確實表現正常，但13年前資料並未掌握，且年代較久遠，後續向施員查證，施員坦承此事，並且查詢判決書資料，證實有該案，並非要刻意隱瞞。

記者追問，駕駛相關資料、表現情況為何在接手經營時沒有掌握？施員自己沒有提及過？巨業客運表示，當時負責的同仁已換過多批，或是已經沒有在公司內工作，公司是根據法院的資料確定有這起案件。