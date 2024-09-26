駕駛二度撞死人！東海女大生弟怒轟巨業說謊：對得起死者嗎？

▲撞死東海女大生的巨業客運施姓司機，被抓出13年前也曾撞死一名女騎士，女大生家屬（上圖）怒轟說謊。（圖／記者許權毅攝）



記者白珈陽、許權毅／台中報導

東海女大生遭巨業客運施姓駕駛撞死，今日傳出施男13年前也曾撞死一名女騎士，施男坦承此事。林姓女大生弟弟氣憤回應，「為什麼一開始巨業要隱瞞，又被爆料，巨業要給我們一個交代，講司機15年內表現良好，這是屁話吧！」

判決書寫下，施姓駕駛在2011年2月9日9時許，駕駛巨業客運沿清水區中山路直行，先是以時速60至70公里在該路段超速，通過一處路口時，另名陳女騎車從外側車道轉彎，公車直接撞上，陳女與後座乘客女兒重傷倒地。

林姓女大生弟弟說，「他（指施男）怎麼對得起死者，這種謊言也編得出來，何況在靈堂前悼念過，大家都無辜，這次一定要得到教訓，巨業跟我們講司機15年內表現良好，這是屁話吧？跟我講說是優良駕駛嗎？」

巨業客運回應，公司在2年前曾經換過負責人員，這2年間確實表現正常，但13年前資料並未掌握，且年代較久遠，後續向施員查證，施員坦承此事，並且查詢判決書資料，證實有該案，並非要刻意隱瞞。

記者追問，駕駛相關資料、表現情況為何在接手經營時沒有掌握？施員自己沒有提及過？巨業客運表示，當時負責的同仁已換過多批，或是已經沒有在公司內工作，公司就法院的資料確定有這起案件。