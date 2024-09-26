巨業撞死人隔年評鑑竟滿分　中市府澄清是乙等...還扣補助263萬

▲何欣純踢爆巨業3年前撞死高中生，隔年評鑑竟拿滿分，中市府坦承誤植。（圖／何欣純提供）

記者鄧木卿／台中報導

立法委員何欣純上午在立法院質詢時指出，2021年4月底，巨業客運司機在嘉陽高中校門口撞死張姓女高中生，但隔年台中市政府針對台中市區公車所做的評鑑中，巨業竟然可以拿到25分滿分，實在令人質疑。市府澄清表示，巨業總分25分為誤植，實際得分為20.5分，低於業者平均分數21.9分，列為乙等，且折減虧損補貼263萬元。

何欣純說，台中市政府針對台中市區公車每年都有做評鑑，台中市政府網站也找到「111年度臺中市市區汽車客運營運及服務評鑑計畫」，評鑑從100年開始年年都做，評鑑項目包含5大指標，其中1項旅客服務品質與駕駛員管理，又細分8個小項。

令人不解的是，巨業110年4月才撞死1名女高中生，隔年竟然可以拿到25分滿分，是同行中分數最高者，市府評鑑制度到底出了什麼問題？

▲巨業才撞死女高中生，隔年評鑑竟拿滿分25分。（圖／取自台中市市區汽車客運營運與服務評鑑報告書）

何欣純再指出，依據交通部「道安儀錶板」彙整，台中市1-6月行人交通事故死亡高達28人，全國最多；但是1-8月台中在危險路口改善只有完成4件、校園周邊道路改善完成更是0件，這2項數據都是6都之末，她要求內政部國土署、交通部能夠協助地方找出原因、儘速完成改善、保障行人安全。

市府交通局表示，該評鑑報告書中項目中，僅「C8駕駛員工時稽查」由主管機關依據裁罰紀錄進行評分，而C1至C7項目均由委外公正單位派遣自行雇用的秘密客、調查員實地稽查進行評分，巨業交通在該項目實際得分為20.5分；但該年度評鑑須加計「E5百萬公里肇事死傷人數」指標中，巨業交通這項的得分為0分，經綜合計算總成績為78.95分列為乙等。

交通局提到，巨業交通因評鑑表現不良，於當年度虧損補貼請領時遭折減約263萬元，後續將加強委外廠商履約管理，務求報告書內容正確。