家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

記者白珈陽／台中報導

台中市宮原眼科旁日前發生死亡車禍，林姓東海女大生與學姊行走斑馬線時，遭巨業客運施姓司機轉彎不慎撞擊，造成林女送醫不治，今天更傳出施男早在2011年，就曾開公車撞死過人；非但如此，據家屬說法，本案發生第一時間，女大生其實並未死亡，她先是遭公車輾斷手臂、大喊「好痛！救命！」，施男雖一度下車查看，但疑似未發現壓到人，隨即返回車內再次踩下油門，進而壓斷女大生頸部，林女慘遭公車二次輾過，當場喪命。

▲林母（左2）在女兒靈堂前，質問施姓司機「第一時間怎麼不先救我女兒」。（圖／記者白珈陽攝）



本案發生在22日晚間，林女與王姓學姊在台中市中區中山路行走於斑馬線上，遭到從綠川東街左轉的巨業客運施姓司機（65歲）撞亡，王女也受到多處擦挫傷。

施男24日中午，在妻子及客運人員、政府人員陪同下，前往林女靈堂前下跪道歉，當時有家屬向記者透露，林女其實第一時間還活著，僅遭施男的公車壓斷手臂，還大叫「好痛、救命」，一旁的王姓學姊也朝施男喊「撞到人了」，未料施男僅是下車查看，沒有做任何急救措施，就立刻返回車上撥打電話，隨後就又踩油門前進，但就是這一腳，林女的頸部遭到公車輾斷，慘死輪下。

▲22日晚間林女與王姓學姊在台中市中區中山路行走於斑馬線上，遭到從綠川東街左轉的巨業客運施姓司機（65歲）撞亡，王女也受到多處擦挫傷。（圖／民眾提供）

林母在女兒靈堂前見到施男到場，質問他女兒當時只有手受傷，另一個被害人（王女）看得清清楚楚，大叫「壓到我同學了，趕快停車！」，為什麼沒有第一時間救傷患？林母向施男說，她一直以為是一開始女兒就被撞到、輾進車尾而死，如果是這樣就自認倒霉，「但不是，王女清清楚楚地跟我說，女兒第一時間是活著的，只有手被壓到，是因為你（施男）又上車動了車子，她才硬生生再被輪胎壓過去。」

對於林母質問，施男並未否認，他反稱後來動車是因為怕壓到林女，上車打電話則是想通知110，但未接通。

林母說，女兒是從小到大都是最乖、最守法的，「只要我們過馬路，都會拉著我們過人行道，告訴我們要守法、走人行道是最安全的」，「可是你（施男）破壞她的想法。」

林母生氣質問施，還是就像外界傳聞開大車的不明文規定，若大車壓到人，如果人沒有爬起來，就是將被害者撞死少賠一點錢；施男慌忙回道「不是不是，客車跟貨車不一樣，貨車可能是這樣，客車我不會啦」。林母說，「我相信你是憑著良心開客車，但為何當下可以失去理智、沒有去看我女兒」，施男回「這是我的錯」。

施男離開靈堂時，記者提問為何事發當時要二次輾壓被害人？為何第一時間已聽到有人呼救，為什麼沒有立刻處理？施男不發一語，不願回應。

▲▼施男離開靈堂時，記者提問為何事發當時要二次輾壓被害人？為何第一時間已聽到有人呼救，卻沒有立刻處理？施男不發一語，不願回應。（圖／記者白珈陽攝）



本案發生後，針對施姓司機從業的表現狀況，巨業客運一度宣稱「施姓司機在巨業已經服務15年，表現狀況都相當穩定」，未料今天竟爆出施於2011年就駕駛公車，撞上一對母女，造成母死、女兒重傷，該案法院判處8月有期徒刑、緩刑2年。

對此，巨業客運辯稱公司在2年前曾經換過負責人員，這2年間確實表現正常，但13年前資料並未掌握，且年代較久遠，後續向施員查證，施員坦承此事，並且查詢判決書資料，證實有該案，並非要刻意隱瞞。

得知施男並非首次撞死人，林姓女大生的家屬憤怒表示，「巨業一定要給我們一個交代，這樣怎麼對得起死者，這種謊言也編得出來，更何況才在靈堂前悼念過。」全案檢警仍在調查中。