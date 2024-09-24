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「北市大附中」拚明年8月掛牌　114學年畢業證書改新校名

▲▼大理高中傳出將改隸為台北市立大學附屬中學。（圖／摘自大理高中臉書）

▲大理高中將與台北市立大學「合併改隸」為北市大附中，最快明年8月掛牌、115學年招生。（圖／大理高中臉書）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立大學與大理高中申請「改隸合併」案過首關！目前兩校第一階段的合併評估報告已獲得市府初步同意，新校名也拍板為「台北市立大學附屬大理高級中學」，若後續順利通過教育局審查，可望在明年4月完成合併、8月掛牌，115學年度以新校名正式招生，而從114學年度起，國高中畢業生就可拿到新校名的畢業證書。

台北市立大學與大理高中去年啟動改隸合併案，由於大理高中有高中部和國中部，北市大則有附小、附幼及研究所，兩校希望透過合併打造出全台首間全齡大學。目前國內大學附屬高中都是國立大學跟國立高中合併，若合併成功將是第一所「市市合併」的市立大學附屬高中，而合併效應也帶動今年大理高中入學分數，提高約2分。

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台北市立大學校長邱英浩表示，日前已向台北市副市長林奕華、教育局長湯志民報告合併計畫，已取得最大共識，副市長也當場指示加速合併時程，算是過了首關，校名也拍板為「台北市立大學附屬大理高級中學」，公文簡稱「市大理中」，口語則稱為「北市大附中」。

邱英浩指出，未來兩校會進行實質整併，大學端會實質進入高中校園開課，資源、圖書共享，並在大理高中設置資源中心，有大學師資進駐開課，並走向社區提供推廣教育，因此，此次合併案不只是北市教育嶄新的一頁，也是北市大走進萬華區，提供推廣教育、社區服務的重要一步。

大理高中校長楊廣銓說明，兩校改隸合併的第一階段評估報告書已通過教育局審議委員會同意並上呈市府，待取得市府核定函後就可以啟動第二階段的計畫書、契約書審議，配合教育局期程，若10月順利取得核定函，經過3至6個月籌備期，可望明年4月可以通過合併，明年8月掛牌，115學年度以新校名招生，而從114學年度起，畢業證書也都會採用新校，也就是目前高中部一、二年級和國中部一、二年級都可以拿到新校名的畢業證書。

楊廣銓說，自從改隸合併消息傳出後，就吸引不少考生和家長，今年會考入學分數提高約2分，若合併進度順利推前，樂觀預估明年還會提高1到2分，未來合併後希望可以招收到會考24、25分的學生。

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