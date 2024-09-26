嘉義地檢署攜手軍事機關　舉辦嘉義地區聯繫會議

▲嘉義地檢署舉辦嘉義地區檢察與軍事機關聯繫會議 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署為落實最高檢察署指示檢察機關辦理重大軍法違紀案件，應隨時與軍事機關保持聯繫，共同維護軍事紀律與國家安全，特於26日上午，在該署會議室，召開「嘉義地區檢察與軍事機關業務聯繫會議」，由陳松吉檢察長主持，邀集空軍第四戰術戰鬥機聯隊、陸軍第十軍團指揮部、陸軍第十軍團52工兵群、陸軍步兵第101旅、陸軍機械化步兵第234旅、陸軍步兵第257旅、嘉義憲兵隊及嘉義後備指揮部等嘉義地區軍事機關及嘉義縣警察局、嘉義市政府警察局，辦理業務聯繫會議，建立重大軍事案件聯繫平台，同時就偵辦軍事案件之重要議題交換意見，期能提升檢察機關與軍事機關之溝通效能。

▲嘉義地檢署陳松吉檢察長 。（圖／嘉義地檢署提供）

本次會議，由陸軍第十軍團指揮部法務組、嘉義憲兵隊及本署姜智仁主任檢察官進行工作報告，針對「檢察機關辦理刑事案件與軍事機關聯繫要點」、「軍事機關向司法機關表達意見具體作法」及「軍事機關配合司法機關調取文書作業要點」等規定縮短偵辦期程，強化檢察與軍事機關間之溝通、協調，雙方保持密切聯繫，貫徹軍事紀律以維護戰力。

由於兵役制度，自113年1月1日起，就94年1月1日出生之役男調整為1年，義務役士兵增多，如何因應軍人逃亡案件及抗命、暴行犯上、聚眾鬥毆、洩密、遺失軍品等重大軍法違紀案，並以近年營區發生的實際案件進行分析，妥適運用軍司法警察機關移送軍法案件檢核表、本署檢察官偵辦軍法案件檢核表，以提升偵辦軍事刑事案件之效能及正確性，並就未來如何維護部隊紀律等議題充分討論，會中並就將來定期、不定期舉辦業務聯繫會議，建立嘉義地區檢察與軍事聯繫窗口等議題，達成共識。

▲ 嘉義地檢署嘉義地區檢察與軍事機關聯繫會議，希望提升雙方溝通效能 。（圖／嘉義地檢署提供）

陳松吉表示，本署設有軍法專組，然因軍事案件之特殊性，期望檢察、軍事機關透過業務聯繫會議、參訪交流等方式，增進彼此業務之瞭解，加強雙向溝通，使檢察官瞭解部隊特殊的工作生態、訓練環境、軍人犯罪對軍隊及國家的危害性，強化檢察官針對軍事人員涉法案件之專案知能，期使偵辦軍事案件能更迅速、周延，落實檢察與軍事機關聯繫要點及歷次司法、軍事會議之結論等事項，共同展現維護軍紀及國家安全的決心，進而守護我國民主、法治，確保國家得以長久和平、繁榮。