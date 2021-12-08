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台南檢警聯繫會議　南檢、南警等單位群策群力攜手守護治安

▲2021年度檢警聯繫會議由南檢檢察長葉淑文主持，針對2021年台南地區各機關單位對於治安維護工作的檢討與期許，讓生活在台南的民眾更加安全與安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2021年度檢警聯繫會議由南檢檢察長葉淑文主持，針對2021年台南地區各機關單位對於治安維護工作的檢討與期許，讓生活在台南的民眾更加安全與安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署與台南市警局召開2021年度檢警聯繫會議，會議由南檢檢察長葉淑文主持，台南高分檢署檢察長費玲玲蒞臨指導，邀集台南地區警、調、廉、憲、獄政、林政、海巡、移民、稅捐及河川等機關代表與會，台南高分院、台南地院法官林臻嫻及庭長黃琴媛列席，台南市副秘書長王揚智代表市長黃偉哲到場致意。

台南地檢署檢察長葉淑文表示，感謝各機關在這一年來對於治安的努力付出，從南檢所接獲各單位所移送的案件內容，可以看出各單位都是盡心盡力為社會治安奉獻，尤其是今年年中疫情肆虐，各單位除了積極防疫，還能在刑事案件的偵辦達成良好績效，所有辛苦的基層警察人員，都值得獲取更多的敬佩與肯定，而近來曾出不窮的聚眾暴力事件造成民眾的恐慌，此部分有賴我們共同努力打擊這種暴戾氣焰，緊接而來的公民投票攸關國家政策的制定，大家都有義務要維持公民投票期間的秩序穩定，另外，確保綠能產業合法廠商之權益、破壞土地環境之環保案件偵辦、哄抬物價民生案件之查緝、以及確保婦幼權益的社會安全網建置，都是我們現在與未來都應持續關注之重點，希望透過我們更積極的作為，讓我們的社會更安全，民眾更安心。

台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長費玲玲表示，今年因為疫情造成許多不便與風險，但台南地區是毒品、槍械、綠能及環保案件之偵辦績效仍是十分卓越，這是所有單位努力的結果，展望未來，希望緝毒案件偵辦過程中，如有溯源必要，各但為務必嚴守偵查不公開原則；肅貪案件之蒐證要更精緻，起訴前務必經過團隊沙盤推演，以提升定罪率；與各單位的跨域整合平台應持續精進，各類平台可發揮集體作戰能力，可提升偵辦案件的廣度與深度；國民法官新制即將於2023年1月1日上路，各單位面對此種刑事訴訟制度的轉變，應多加參與各項訓練及演練，提早熟悉新制之操作；贓證物管理要全面檢討現行作法是否有管理上之闕漏之處，並要注重證據一致性的問題，這是所有參與刑事案件之單位都應共同面對的；最後，訊問或詢問過程中之錄音錄影是否完整，常會影響案件成敗，各單位要確認相關設備之堪用性。

台南地檢署指出，這次會議由南檢及市警局針對這一年以來的各類統計數據提出報告，南檢並特別對於即將於12月18日舉辦之公民投票，臚列公民投票法與公職人員選舉罷免法有關刑罰規定之異同，宣導最高檢察署制定之違反公民投票法之處理要領，要求相關單位應積極維護公民投票期間之治安與秩序，另就近來層出不窮的聚眾鬥毆妨害秩序案件、人頭帳戶詐欺案件，要求相關單位除務必依照現行法令進行查辦外，更應為最嚴謹的蒐證，使此類案件的偵辦能更迅速，並減少民怨。除報告事項外，會議也針對偵查不公開、環保案件偵辦、人犯搜身、贓證物處理、新興毒品偵辦、因病停止刑罰執行、監所自主監外作業之橫向聯繫等議題進行討論及意見交換，與會人員對各議題均充分進行溝通討論並獲取共識。

台南地檢署指出，每年一次的檢警聯繫會議，是台南地區各機關單位對於治安維護工作的檢討與期許，期待大家的努力，能讓生活在台南的民眾更加安全與安心。

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