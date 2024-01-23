兵役延長1年...暴力犯上案恐增　北檢聯繫平台助國軍維持軍紀

▲台北地檢署檢察長鄭銘謙主持「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台會議」，宣示對軍法案件速查嚴辦。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

我國兵役制度從2024年1月1日起，將義務役期從原本的4個月，調整為1年，軍司法單位認為，軍中暴行犯上、抗命、聚眾鬥毆等軍法案件將因此增加，為維護國軍紀律和戰力，台北地檢署檢察長鄭銘謙23日主持「軍事暨國安案件偵辦聯繫平台會議」，與轄內軍事機關代表交換意見，將對影響部隊領導統御案件速查嚴辦，必要時建請法院從重量刑。

最高檢察署在2023年12月18日召開全國軍司法會議，考量兵役延長後，重大軍法案件增加，勢必嚴重影響國防戰備演訓，因此決議偵辦軍法案件，應考量對國軍領導之危害，妥速縮短偵辦期程，維護國軍紀律及戰力。

台北地檢署為此邀集轄區內軍事機關代表召開聯繫平台會議，檢察長鄭銘謙主持會議指出，役期調整為1年後，可預期有關暴行犯上、抗命、聚眾鬥毆等軍法案件將會增加，勢必嚴重傷害軍隊幹部之領導統御，進而影響部隊訓練成效，甚至危及國家安全。而未來北檢轄區內的重大軍事刑案，就專組檢察官負責偵辦，以達事權統一、標準一致。

▲司法與軍事機關研判兵役延長後，暴力犯上等軍法案件將增加。（示意圖／CFP）

鄭銘謙強調，聯繫平台將定期召開會議，就實務面臨之問題加以檢討研議，讓案件偵辦過程能夠更加妥適，並應強化北檢與轄內各軍事機關之參訪交流，使檢察官對軍事機關運作模式，及部隊生態能有更深遠的認識及更全面性的思維，瞭解軍人犯罪對國家及軍隊的嚴重危害性。此外，北檢也可視軍事機關需求，安排專組檢察官至部隊實施法治宣講，以達預防違法犯紀之效。

參與會議的表包括國防部法律事務司法紀調查處王正誼處長、空軍司令部陳世輝督察長、全民防衛動員署吳聲泰處長、空軍作戰指揮部鮑國興副主任、海軍司令部于健昌組長、憲兵指揮部魏銘俊副主任、資通電軍指揮部張耕華副主任及各軍事機關代表。其中，代表國防部的王正誼期待其他地檢署也能比照北檢作法，與轄內軍事機關成立聯繫平台，共同維護國軍紀律。