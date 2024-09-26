帳戶借前女友卻「查無此人」　他衰揹鍋下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）被指控幫助詐騙集團洗錢，雖然他強調，自己只是將銀行帳戶資料提供給前女友使用，但經檢警追查女方的姓名、地址等個資，結果卻查無此人。台南地院法官日前審理此案，並依洗錢罪判處阿榮有期徒刑4個月，併科罰金2萬元。

▲阿榮將帳戶資料交給前女友，沒想到最後卻「查無此人」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮先前將自己申辦的銀行帳戶資料、網路銀行帳密提供給他人使用，接著，受害者被詐團成員話術欺騙，在去年3月間匯款210萬元至指定帳戶，詐團成員隨即將錢轉匯至阿榮的帳戶，製造金流斷點；後來受害者發現異狀，憤而報警處理。

阿榮到案之後辯稱，他因為感情因素將銀行帳戶資料提供給前女友使用，沒有幫助詐欺、洗錢的意思。雖然阿榮聲稱與前女友見過面，但檢警經戶役政連結作業系統查詢女方的姓名、生日、地址等資料，結果卻查無此人。

台南地院法官認為，阿榮是心智成熟、具有一定智識程度及工作閱歷的成年人，他自己也坦承將帳戶資料交出時，內心曾產生疑慮，卻還是將資料交給「不熟悉的前女友」，應當已經預見自己的帳戶可能淪為詐團的犯案工具。

法官表示，考量到阿榮過去沒有前科，也並未實際參與詐騙過程，相對於正犯的責難性較小，但他至今仍未與受害者達成和解，最終依洗錢罪判處有期徒刑4個月，併科罰金2萬元，前者得易科罰金12萬元，後者得易服勞役20日，全案仍可上訴。