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社會 社會焦點 保障人權

老婆出門返家「衣服換了」　夫驚見戶籍多1人綠到炸

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名人夫控訴，因為妻子經常不在家、出門返家時服裝不同，引起他懷疑，進一步追查才發現妻子與男子阿強（化名）發生婚外情，兩人甚至在同居期間誕下愛的結晶，憤而決定對阿強提告求償50萬元。台南地院法官日前審理此案，由於阿強並未出庭，最終裁定他應賠償人夫50萬元較為適當。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲人夫控訴妻子外遇，還離家與阿強同居，甚至在同居期間懷孕產下孩子。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子2021年農曆年前經常不在家，出門與返家時的服裝不一致，引起他的懷疑，於是決定檢查一下手機，結果竟然看到妻子外遇阿強的證據，兩人不僅以老公、老婆互稱，甚至會穿情侶裝出遊，妻子還會傳送私密自拍照給阿強。

更讓人夫無法接受的是，妻子發現事情露餡之後，選擇離家與阿強同居，他直到提出離婚訴訟，才知道妻子與阿強在同居期間已有愛的結晶，且妻子已經辦理戶籍登記，他自認配偶關係身分法益受到嚴重侵害，憤而對阿強提告求償50萬元。

面對上述指控，阿強經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台南地院法官認為，阿強明知女方已婚，兩人仍交往同居，並產下孩子，確實侵害到人夫的配偶身分法益且情節重大，考量到雙方身分、地位、教育程度、經濟能力等因素，最終判他應賠償人夫50萬元較為適當，全案仍可上訴。

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