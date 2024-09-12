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司法院長許宗力一行　南下訪視台南地方法院

▲司法院院長許宗力偕同副院長蔡烱燉及相關廳處長，訪視台南地院，受到台南地院沈揚仁院長等人歡迎，並共同合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲司法院院長許宗力偕同副院長蔡烱燉及相關廳處長，訪視台南地院，受到台南地院沈揚仁院長等人歡迎，並共同合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

司法院院長許宗力偕同副院長蔡烱燉及相關廳處長，南下台南訪視台南高分院後，隨即在台南高分院院長陪同下，馬不停蹄至台南地方法院訪視，受到台南地院沈揚仁院長等人歡迎。

許宗力院長一行先至台南地院接待室與沈揚仁院長及庭長會談，除關心台南地院同仁工作環境之相關軟硬體設施外，更一再對法院審判業務工作量激增，法院人員均備感辛勞一事表達關懷及感謝，並對於台南地院將多項藝術品優美陳列在院內各個角落，一方面改變廣大民眾對法院嚴肅與冷峻的刻板印象，另一方面創造優質藝術環境給院內同仁，以舒緩同仁平日的工作壓力及情緒的用心表示讚許。

▲司法院院長許宗力偕同副院長蔡烱燉及相關廳處長，訪視台南地院，受到台南地院沈揚仁院長等人歡迎，並共同合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

沈揚仁院長更感謝許宗力院長、蔡副院長在8年任期中，與司法院各廳處長共同為提升司法信任度、捍衛審判獨立之司法價值所建置興革之法律制度，並為減輕法官同仁負擔所進行之人事資源爭取及行政資源挹注等各項努力。

在短暫休息後，許宗力院長、蔡副院長及廳處長在沈揚仁院長陪同下逐一訪視台南地院近百位法官及各行政科室辦公室，許宗力院長親自逐一向法官及同仁們慰勉工作辛勞。期間不時遇有法官提及在求學時期受許宗力院長教導，憶話往年，互動輕鬆溫馨。訪視結束後，許宗力院長一行於台南地院南大門與庭長、法官及科室同仁們合影，行程圓滿完成。

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