狠父悶死親兒還伴屍7年！交新女友怕被抓包　急奔基隆棄屍深山

▲警方在基隆山區搜索。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區集美國小在9月新生入學時，發現有名學齡男童未報到，於是聯繫家長並通報教育單位，男童母親也報案失蹤協尋；經循線找到男童生父突破心防後，赫然得知男童竟早在出生3個月就意外「溢奶窒息」死亡，生父將他裝入手提行李袋內伴屍7年，今年初交了新女友，擔心被發現，才將亡兒骸骨連同提袋棄置基隆深山，母卻供稱「枕頭悶死」，2人說法不一，真相待檢警調查釐清。

據悉，31歲黃男與30歲楊女結婚後，2017年間在台中生下一名男嬰，在他3個月時，某日楊女下班返家，看到兒子頭上壓著枕頭，查看後已無呼吸心跳，原本要報案求援，竟被丈夫黃男當場制止，表示報案的話，自己詐欺通緝身份會因此曝光，隨後將嬰屍塞進手提行李袋內。

▼警方在基隆山區找到男嬰骸骨。（圖／記者陳以昇翻攝）

約莫2021年間，黃男工地工作不穩定，小倆口常因經濟問題吵架，最後吵到離婚收場，黃男留在台中，楊女則回到新竹老家；歷經7年至2024年男嬰骸骨仍裝在手提行李袋內，跟著黃男多次搬家，3月間黃男結交一名新女友，擔心會被發現嚇跑，於是帶著男嬰骸骨搭車到基隆山區棄置後離去。

由於男嬰戶籍設在三重區，按照年紀，理應是7歲要上小學，9月間，集美國小通知入學卻未報到，於是聯繫上楊女要她盡快帶兒子來上學並通報教育局；楊女想到對策，親自到三重警分局報案：兒子失蹤請求協尋。

三重警方展開調查，發現疑點重重，循線到台中找到黃男將他帶回分局釐清案情，黃男對於兒子行蹤說詞反覆，最後警方突破心防，黃男坦承兒子早已死亡並棄屍基隆，但堅稱當時是意外死於「溢奶窒息」，絕無殺子；楊女則說是黃男嫌小孩哭聲吵，才用枕頭悶死。

黃、楊2人被依殺人、遺棄屍體、偽造文書等罪移送基隆地檢署偵辦，經檢察官複訊後，楊女無保請回，限制住居，黃男則涉嫌殺子說詞反覆，遭聲請羈押禁見獲准。

▼黃男遭移送基隆地檢署偵辦。（圖／記者陳以昇翻攝）