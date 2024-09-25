遭棄屍男嬰相驗追死因！生母現身殯儀館　見鏡頭急擋快步離開

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

新北市三重區一名男童，小一開學後卻遲遲未出現，教育局通報協尋後，警方循線找到生父黃男，才得知男童早在3個月大時就意外「溢奶窒息」死亡，生父將他裝在行李袋內伴屍7年，直到今年初才棄屍基隆山區。檢察官今（25日）會同法醫在基隆殯儀館相驗遺體，生母楊女也現身基隆殯儀館。

▲基隆棄嬰案生母楊女（中）、阿姨（左）現身殯儀館。（圖／記者郭世賢翻攝）

今天下午檢察官會同法醫在基隆殯儀館相驗，男嬰生女楊女、阿姨約下午2時26分抵達殯儀館認屍，楊女全程不發一語，見到大批媒體採訪趕緊伸手遮臉，對於詳細案情均不回應，相驗結束後，2人在警方協助下快步搭車離開。

據了解，31歲黃男與30歲楊女結婚後，2017年生下一名男嬰，但在男嬰3個月時，某日楊女下班返家，發現兒子頭上壓著枕頭，人已無呼吸心跳，她原本要報警求援，但丈夫黃男擔心自己詐欺通緝身份會曝光，竟阻止妻子報案，隨後將嬰屍塞進手提行李袋內。

▲男嬰生母楊女見媒體立刻伸手遮擋 。（圖／記者郭世賢翻攝）



後來黃男夫妻常因經濟問題時常吵架，最後吵到離婚收場，7年來黃男一直將男嬰骸骨裝在手提行李袋內，直到今年3月間黃男結交新女友，擔心會被發現、嚇跑女友，竟將男嬰骸骨帶到基隆山區棄置。

▲男嬰生母、阿姨相驗結束後快步離開。（圖／記者郭世賢翻攝）



事件曝光後，黃、楊2人被依殺人、遺棄屍體、偽造文書等罪移送基隆地檢署偵辦，經檢察官複訊後，楊女無保請回，限制住居，黃男則涉嫌殺子說詞反覆，遭聲請羈押禁見獲准。