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謝國樑罷免案公告10／10前發送　中選會：已要求切勿夾帶任何資料

▲▼基隆市長謝國樑罷免案罷免公告內容印製情形。（圖／中央選舉委員會提供）

▲中選會視察「基隆市長謝國樑罷免案罷免公告內容」印製情形。（圖／中央選舉委員會提供，下同）

記者郭運興／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑案，將於10月13日舉行投票，中選會今（25日）視察「罷免公告內容印製作業」時表示，此公告內容可協助民眾了解投票資訊、罷免理由書及答辯書的重要管道，基隆市選委會將在 10月10日前分送選區內各戶，並已要求分送罷免公告內容及投票通知單時，應秉持依法公正原則，「切勿夾帶任何資料」，不得有違反行政中立情事，以維護罷免公平性。

中選會表示，基隆市第19屆市長謝國樑罷免案將於10月13日舉行投票，基隆市選委會依法進行該罷免案罷免公告內容印製作業，為確保罷免公告內容如期印製完成，中選會主秘謝美玲今天率相關業務人員，視察罷免公告內容印製作業。

中選會指出，9月3日已公告基隆市第19屆市長謝國樑罷免案之投票日期、投票起止時間、罷免理由書、答辯書、罷免活動期間之起止日期，以及每日罷免活動之起止時間等事項，基隆市選委會依《公職人員選舉罷免法施行細則》第50條規定，應將前開罷免案公告內容印發分送選舉區內各戶。

中選會認為，罷免公告內容是協助民眾了解投票資訊、罷免理由書及答辯書的重要管道，為協助民眾獲得充分資訊，基隆市選委會將在10月10日前，把罷免公告內容分送到選舉區內各戶。

中選會強調，已要求基隆市選委會及基隆市各區公所，在分送罷免公告內容及投票通知單時，應秉持依法公正原則，切勿夾帶任何資料，不得有違反行政中立情事，以維護罷免公平性。

▼基隆市長謝國樑罷免案罷免公告內容印製情形。（圖／中央選舉委員會提供）

▲▼基隆市長謝國樑罷免案罷免公告內容印製情形。（圖／中央選舉委員會提供）

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