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打敗鼎泰豐！韓國旅遊書激推「台灣1餐館」　內行點頭：日韓打不過

▲饒河夜市，排隊名店人潮，福州世祖胡椒餅、爆漿雞腿捲、冰火菠蘿包、馬告香腸、手作大腸圈、上海鐵鍋生煎包▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台灣美食進軍國際多年。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台灣美食享譽國際，吸引眾多外國遊客前來旅遊，一名網友表示，在韓國書局看到介紹台灣的旅遊書，勾起他的好奇心，翻了一下看到「八方雲集」居然被寫在書上，讓他滿頭問號。貼文釣出內行人解釋，「因為八方一家就屌打韓國所有的餃類」、「你要先吃吃看韓國的餃子類，就知道為什麼了」。

有網友在Threads發文，在韓國書局看到台灣旅遊書「THIS IS TAIWAN」，覺得很有趣，於是拿起來翻一下，意外看到八方雲集的招牌鍋貼、豆漿照片，書中介紹這家餐廳以餃子聞名，種類多元且價格實惠，甚至還有「韓國泡菜餃子」，是一家值得推薦的餐館。

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貼文釣出網友解答，「日韓煎餃打不過八方」、「真的遇過日本官員來台灣前就指定要吃八方雲集，吃完還滿足到特別發社群X，超可愛」、「問過日本朋友，他們真的比較喜歡台灣的鍋貼」、「DenQ（南韓YouTuber）拍過影片，覺得八方很好吃」、「日本煎餃跟台灣不是同一個流派，雖然好吃但肉好少」、「我老公韓國人，八方是他少數會提起的台灣食物，他甚至一度想學起來在韓國賣」。

不過也有網友提到，旅遊書介紹當地的知名連鎖餐廳，是一件很常見的事情，「這跟介紹日本吉野家差不多的意思？」「就知名連鎖店啊，換作你去國外也是一樣道理，人家也會跟你介紹他們知名連鎖的店家」、「之前在中山站附近被韓國旅客問過路，結果他們要找的是85度C」、「之前在路上遇到韓國觀光客手拿旅遊書問我一家咖啡店怎麼走，一看竟然是『丹堤』」。

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