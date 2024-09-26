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大陸 大陸焦點 特派現場

自習室「收到1紙條」！句尾2顆愛心：謝謝配合　他怒噴：勸你放棄

不少情侶都會一起到圖書館讀書。（圖／翻攝自微博／神奇海螺）

▲原PO分享在圖書館收到的字條。（圖／翻攝自微博／神奇海螺）

圖文／CTWANT

不少情侶都會一起到圖書館讀書，但不見得會有兩個連在一起的座位，因此可能要跟其他人喬位子。大陸一名網友無奈分享，日前到圖書館收到小紙條，竟要他移位子「謝謝配合」，讓他氣到不行。

檢視紙條，上面寫著，「你好，能不能搬過去別的位子，我和我對象想坐這裡，謝謝配合。」後面還附上2個愛心圖案。對此，原PO傻眼開噴，「你好，不想搬，請你們分手，謝謝配合。」

原PO表示，沒有攻擊一起學習情侶的意思，因為我去年在學校備考時，也遇到了一對很好的情侶夥伴，只是看到這個紙條真的很不高興，「自習室你家開的啊？自習室桌與桌之間都有隔板，每間房都有監控，你坐在一起能幹啥？坐在一起就能學進去了？」

原PO認為，寫這個紙條的人相當沒禮貌，還一直在旁邊待到他暫時離開才來貼紙條，先不說字醜，真的很沒禮貌，又浪費自己的時間，明明大家都是交了錢自習，為何要「謝謝配合」，真是真心傻眼，「小紙條沒有稱呼，沒有邏輯，語序亂七八糟，不管是考研還是考公務人員，我勸你放棄。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「你們還是去租房子吧」、「要在這裡生小孩嗎」、「這是在發通知吧，有人配合才怪」、「配合個屁」、「真晦氣」。

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