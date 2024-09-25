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獨／槍殺「鴨頭」收押近2月仍不鬆口　檢今借訊盼突破心防

▲▼狙殺屏東角頭「鴨頭」，楊姓槍手移送地檢。（圖／地方中心攝）

▲狙殺屏東角頭「鴨頭」的楊姓槍手犯案至今仍不鬆口。（圖／地方中心攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪上個月在高雄左營被當街槍殺身亡，楊姓槍手犯後被收押禁見，楊嫌在偵訊時宣稱是「50萬元賭債」引發殺機，但檢、警專案小組對他的供詞持保留態度，懷疑背後有藏鏡人指使犯案，橋頭地檢署今（25）日借訊收押的楊嫌，釐清近日追查後的一些疑點，希望突破心防，但據了解，楊嫌口風仍十分緊，堅持是為了賭債而犯案。

據指出，楊姓嫌犯收押已經一個多月，專案小組還是質疑這麼大的案子，楊嫌是否真的要一個人扛下來？另外，由於嫌犯的羈押期也快屆滿，又堅不吐實，檢方整理新的事證後，將可望提出延押聲請。

▲楊姓男子是屏東人，沒有槍砲相關前科，犯案後相當冷靜 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲狙殺屏東角頭「鴨頭」的楊姓槍手犯案至今仍不鬆口。（圖／地方中心攝）

這起槍擊事件發生在8月15日中午11點多，當時陳昫豪出現在左營區明華一路一家桌遊店，35歲的楊姓槍手已在外埋伏，等陳和4名小弟走出店外，楊姓槍手就尾隨上去，對著陳開了3槍後離去，在逃逸過程中還掉了彈夾，折返回去撿，同時懷疑陳昫豪還沒死，又繼續補3槍，接著跑回自己的白色轎車並駕車離去。

陳昫豪送醫搶救後仍宣告不治，楊姓槍手犯後，攜帶槍械直奔轄區新莊派出所投案，正好碰上要前往槍擊現場處理的員警，他直言自己的包包內有2把槍、42發子彈。員警當場愣住，嫌犯殺人後竟淡定投案，似乎一切都有預謀。

警方偵訊過程中，楊嫌供詞不改，堅稱是去年在高雄某流動賭場中，陳昫豪曾向他借了50萬元卻不還，雙方才結下樑子，不過警方調查，楊男除了有毒品前科，也曾加入詐騙集團，被抓後咬出主嫌獲得減刑，與部分被害人達成和解也只賠了5000元，顯示楊男的手頭並不寬裕，這樣一個在詐騙集團都算「小咖」的人物，居然敢大白天在街頭槍殺角頭大哥，實在有違常理。

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