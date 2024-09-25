飾界新高！陸金飾價格1克漲到3581元　銀樓店員：恐將持續上漲

▲大陸金飾價格1克漲到3581元。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際現貨黃金價格刷新紀錄，同時，中國國內黃金零售市場的價格也跟著攀升。周生生的足金價格21日領漲，達到769元／克（人民幣，下同，約台幣3539元），而周大福、週六福、老鳳祥等品牌則緊隨其後。金飾價格則漲到每克778元（約台幣3581元）。

據《濟寧新聞》報導，國際金價方面，今年持續突破新高，美聯儲的降息政策進一步推高了黃金價值。20日收盤時，倫敦黃金現貨價格觸及歷史高位，超過2610美元／盎司。本月以來，COMEX黃金期貨價格上漲超過100美元，漲幅達4.20%。

金飾價格每克漲到778元，金九銀十，中國國內市場同步響應，滬金主力合約於20日收漲，報588.20元／克。上海黃金交易所各合約價格亦全線上漲，Au99.99、Au99.95、Au100g及Au（T+D）合約均錄得不同程度增長，最高價分別觸及588.32元／克、587.9元／克、588.75元／克和588.2元／克。

▲周大福珠寶。（圖／CFP）

多名銀樓店員預測，今年內金價有望突破800元／克大關。儘管如此，商家在週末推出大力度促銷活動，如周生生提供的克減與抵扣券組合優惠，使活動價低至689元／克，吸引顧客選購。

相關促銷活動進行中，但黃金銷售區並未出現大量人流。一名店員指出，儘管金價波動，婚慶所需的黃金飾品購買需求依然穩定，「店員會根據不同的計價優惠方案，詳細向顧客解釋，如何獲得更划算的價格。」

多家金店員工普遍建議，有意購買黃金的顧客應盡早行動，「預估年底前金價觸及每克800元，國慶節前價格回調的可能性較小，當前的高金價與促銷活動結合，使得實際支付價格相對未來預期更為划算。」

報導指出，金價上揚的背後，市場分析普遍指向，美聯儲近期的大幅降息舉措，這增強了，作為非利息資產黃金的吸引力。儘管短期內金價可能在2600美元／盎司附近波動，但降息政策、全球政治經濟不確定性，以及黃金長期供需動態，共同構建了當前黃金市場的強勢支撐環境。