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接連失蹤！屏東18歲男與失聯男大生同高職　校方「視為休學」

▲▼ 屏東18歲阮姓高職生失蹤，最後定位在緬甸KK園區。（圖／家屬提供）

▲屏東18歲阮姓高職生失蹤，最後定位在緬甸KK園區。（圖／家屬提供）

記者許宥孺／高雄報導

學生受利誘出國賺高薪又一樁！除了上月底失聯的應屆畢業男大生郭宇軒外，屏東還有一名18歲阮姓高職生也傳出失聯，經警方查詢手機定位，發現阮男最後出現在緬甸KK園區。巧合的是，這兩名男學生高中都就讀於高雄中山工商，校方對此表示，阮姓同學於新學期未到校且未完成註冊手續，校方已郵寄通知，然而根據法規，未於期限內回校辦理手續，視為休學。

22歲應屆畢業男大生郭宇軒8月27日入境上海後音訊全無，親友焦急地在社群媒體上協尋並報警。大陸國台辦昨日證實，郭宇軒因為涉嫌詐騙遭到大陸相關部門調查。

沒想到今日又傳出屏東一名18歲阮姓高職生也失聯，阮姓學生在9月6日說要到桃園找朋友，接著就失去音訊，不過他曾在17日撥打3通電話連絡表姊，但表姊當時未接聽電話，回訊後也未獲回應。

▲▼ 屏東18歲阮姓高職生失蹤，最後定位在緬甸KK園區。（圖／家屬提供）

▲阮姓高職生失聯期間曾打3通電話給表姊。（圖／家屬提供）

由於先前阮姓學生就有發生過類似情況，一開始家屬不以為意，但表姊認為不對勁，阮父在11日至東港分局報案，請求警方協尋。警方、移民署定位阮姓學生手機最後位置，發現一度出現在泰國，後來又出沒在以詐騙盛名的緬甸KK園區。全案已朝人口販運方向調查。

阮姓高職生就讀的中山工商則表示， 阮姓同學在112學期第2學期因長期曠課過多，該校學生事務會議討論時被列為加強輔導學生，導師為當然認輔教師，加強輔導。

校方指出，新學年度113學年度，阮姓同學未到校且未完成註冊手續，教務處於9月20日已採雙掛號郵寄通知，依據高級中等學校學生學籍管理辦法第17條，學生於開學日後，無故連續未到校超過七日，並經通知而未於期限內回校辦理請假、轉學或放棄學籍者，視為休學。

校方強調，已設法協助阮姓同學能完成學業，並請該生能於9月24日前到校完成相關註冊及就讀事宜，截至目前未有相關回復。如今從新聞報導得知阮姓同學行蹤，校方會繼續與家長連繫，表達關心，提供必要的協助，也盼阮姓同學平安歸來。

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