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廖達琪、盧業中任民主基金會正副執行長　綠委：證實真的沒卡韓

▲▼（左起）台灣民主基金會執行長廖達琪、立法院長韓國瑜、外交部長林佳龍。（圖／記者陶本和攝）

▲（左起）台灣民主基金會執行長廖達琪、立法院長韓國瑜、外交部長林佳龍。（圖／記者陶本和攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民主基金會25日舉行董事會。最終董事會決議，由現任代理執行長廖達琪出任執行長，而民主基金會董事長韓國瑜力推的政大外交系教授盧業中出任副執行長。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（25日）表示，最終民主基金會決定讓廖達琪真除，這是妥適安排，也驗證沒有在野黨所稱的卡韓這件事，民主基金會跟總統外交路線理念一致，今天人事能夠完備，朝野就齊心往前走。

對於民主基金會人事，吳思瑤指出，最終真相出爐，在野黨這段時間不斷釋放民主基金會卡韓，但事實清楚證明並沒有，在野黨最初操作民進黨拒絕韓國瑜接任，但誰最終接任董事長？就是韓國瑜，這證明沒有卡韓。

吳思瑤續指，接下來國民黨質疑執行長人選是否由韓國瑜人馬出任，這段時間看到很多國民黨不明究理的指涉，最終民主基金會決定讓廖達琪真除，這是妥適安排，也驗證沒有卡韓這件事。

至於民主基金會人事確定，吳思瑤表示，民主基金會做為台灣二軌外交，實際外交能量相當可觀，務必要跟總統外交路線理念一致，這是民進黨團對民主基金會最大的期待，卡韓說不攻自破，在野黨不要再操作。

吳思瑤指出，二軌外交要能發揮效能當然要回到專業，希望未來執行長、三位副執行長都能秉持專業，同樣軌道跟理念的外交策略合作，今天基金會人事能夠完備，朝野就齊心往前走。

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