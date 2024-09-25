美軍援台灣發霉防彈衣　國台辦：棋子隨時成為「棄子」

▲美國軍援物資包含發霉的防彈背心。（圖／翻攝自美國國防部監察長報告）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國防部先前公布的報告顯示，美國提供台灣的軍援物資中，包含大量泡水發霉的防彈背心。對此，大陸國台辦25日表示，這表明美國任何時候都以自身利益為優先，「棋子」隨時可能成為「棄子」，台灣也不會例外。

國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上提到，有關報告再次表明一個事實，美國任何時候都以自身利益為優先，「棋子」隨時可能成為「棄子」，台灣也不會例外，「民進黨當局為謀台獨之私利，一邊忍氣吞聲全盤接收美國清理的破銅爛鐵，一邊繼續甘當美國提款機，大肆揮霍台灣民眾血汗錢。」

朱鳳蓮強調，這不僅換不來台灣民眾的安全，而且還會把民眾推向戰爭的險境，「希望廣大台灣同胞提高警惕，堅決抵制民進黨當局倚外謀獨行徑，堅決反對美西方以台制華圖謀。」

▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



對於大陸國安部門日前稱駭客組織「匿名者64」由台灣國防部「資通電軍」豢養，朱鳳蓮說，賴清德當局口口聲聲說希望兩岸和平發展，背地裡卻指使、操縱台軍情機構對大陸實施網路攻擊破壞，顛倒黑白、散布謠言，大肆詆毀大陸政治制度和方針政策，一味挑唆兩岸對立對抗，唯恐天下不亂。

朱鳳蓮指出，這充分暴露了其打著和平的幌子阻撓破壞兩岸關係、謀求台獨分裂的虛偽嘴臉和陰險本質，「面對台獨分裂勢力的囂張氣燄，國家安全機關忠誠履行使命，堅決予以反制，有力維護了國家安全和台海穩定，是依法懲獨的正義之舉。」

朱鳳蓮強調，祖國完全統一是歷史必然、大勢所趨，是任何人任何勢力都阻擋不了的，「廣大台灣同胞要看清賴清德當局頑固堅持台獨立場、實施分裂國家活動的真實面目，從民族大義和自身利益福祉出發，堅決反對其台獨挑釁冒險行徑，致力維護台海和平。」

對於行政院明年「媒體政策及業務宣導費」預算增加至14.9億元新台幣，朱鳳蓮說，從「1450萬」到「14.9億」，相關預算的大幅增加，完全暴露了民進黨當局加碼豢養網軍、妄圖全面操控輿論的野心，「民進黨當局為謀求政治私利，全方位、全鏈條編造、散播虛假信息，通過豢養的網軍，在網路上興風作浪，打壓異己，撕裂社會，製造『綠色恐怖』，搞得人心惶惶、烏煙瘴氣。」

朱鳳蓮還說，面對島內各界的強烈不滿和批評，民進黨當局不僅沒有收手收斂，反而更加有恃無恐，「這勢必會造成網路霸凌盛行、網路謠言泛濫，嚴重破壞台灣社會秩序，嚴重損害台灣民眾利益。多行不義必自斃，民進黨的惡行必遭民意反噬。」