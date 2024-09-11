「懲獨專線」台商憂亂舉報　國台辦：不冤枉好人也不放過台獨份子

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

日前國台辦公布「懲獨專欄」，還有舉報專線，不少在大陸發展台灣人內心隱憂，擔心有亂舉報問題，甚至有台商已被舉報想撤離大陸。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（11）日指出，「相關報導背離事實，別有用心。」該專線只針對極少數台獨份子，也會合法依法依規處理，絕對不會冤枉好人，也不會放過任何台獨份子。

陳斌華也指出，「對於收到的線索，將認真核查甄別，依法依規處理，堅決打擊極少數台獨頑固份子及其分裂活動。」

對於台商怕被亂舉報，陳斌華也再次強調，「我們對任何一條舉報線索都會認真核查甄別，依法依規處理，絕不放過一個台獨分子，但是也絕不冤枉任何一個好人。」

陳斌華也解釋，開設舉報台獨頑固份子郵箱是懲治頑固台獨份子，以及極少數涉獨言行，謀獨活動猖獗的台獨頑固份子，煽動成分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞。

陳斌華也表示，今年1月到8月來大陸參訪交流的台灣民眾多達260多萬人次，對於民進黨謠言的有力戳穿，是最有利的作用。民進黨故意散布謠言，混淆視聽，將絕大多數台灣民眾和極少數台獨頑固份子混為一談，這是台獨勢力做賊心虛，

陳斌華說，設立針對台獨頑固份子的舉報郵箱，兩岸民眾以實際行動積極響應，依法懲處正義之舉，反映了兩岸同胞反對台獨，支持兩岸交流合作的共同心聲。