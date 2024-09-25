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快訊／高雄4月大女嬰活活餓死！單親媽涉殺人罪遭收押禁見

▲▼救護車,急診,送醫。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄一名4月大女嬰遭活活餓死。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

高雄市大社區日前發生一名女嬰死亡案件，陳姓母親返家時，發現4個月大的小女兒突猝死，立即報警處理。檢警昨(24日)進行複驗，發現女嬰疑似多日未進食，全案地檢署朝向遺棄罪、殺人罪嫌偵辦，橋頭地方法院羈押禁見獲准。

這起案件發生在23日上午9點多，警方接獲一名31歲陳姓單親媽媽報案，指出4個月大的女兒在家身故。警方獲報後到場了解，並同時通報社會局，發現女嬰與媽媽同住，初步勘驗現場，無外力破壞跡象。

警方認為陳姓生母對於小孩疏於照料，起初以遺棄罪嫌偵辦，不過女嬰遺體經過相驗後，發現女嬰已死亡多時，且多日未進食，認為陳姓女子活活將小孩餓死。

檢察官指揮警方現場採證、調閱及查扣相關證物、手機，並傳喚陳女到場，經檢察官複訊後，認為陳女涉犯殺人罪嫌疑重大，有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，當庭逮捕，並向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

社會局表示，陳姓單親媽媽照顧2童，於今年5月脆弱家庭通報，社會局社福中心協助租屋、經濟補助、媒合嬰幼兒用品及托育服務，中秋節後陳女請假未送托，直至23日陳女告知小女兒疑似死亡，社會局立即叫救護車並通報，本案由檢警偵辦，陳女被羈押，大女兒目前由社會局安置。

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