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和女友吵架！銘傳艦上兵執勤「跳海逃兵游上岸」　判刑10月

▲▼派里級,成功級,PFG-1112,銘傳艦,中華民國海軍。（圖／記者季相儒攝）

▲銘傳艦（圖）24歲歐姓上兵抗命跳海逃離船艦，遭判刑10月。（圖／ETtoday資料照）

記者吳佩蓁／澎湖報導

海軍銘傳艦一名24歲歐姓砲械上兵，因酒後和女友吵架又遭幹部糾正服裝儀容不整，竟在值勤時突然從艦上跳海逃兵，並自行游到基隆港上岸，歐男獲救後遭憲兵隊移送偵辦。澎湖地院審理，依犯抗命罪，處歐男有期徒刑10月，可上訴。

判決指出，歐姓上兵原隸屬海軍146艦隊銘傳軍艦砲械上兵（已於今年7月1日退伍），6月16日晚隨艦出海執行海峽偵巡任務，他原本應在晚上10點30分擔任接更警戒勤務，竟因酒後女友吵架，又因服儀不整遭幹部糾正，10點24分許突從銘傳艦左舷跳海逃離，10點31分許軍方發現他未就位執勤，立即全艦實施分艙分層檢查，經調閱監視器才發現歐男跳海，他自行游泳到基隆港上岸後，向台船公司保全求救，經保全通知港務警察送醫救治，全案才曝光。

澎湖地方法院審理認為，歐男行為時是現役軍人，本應重法守紀，僅因情緒控管有問題，即漠視軍人倫理及軍紀，違反軍事上之作戰佈署命令，而逕自跳離軍艦，其行為已嚴重影響軍隊紀律及軍事任務，侵害國家軍事利益重大，甚至耗費國家成本對其進行搜救，所為極不可取，依犯陸海空軍刑法第47條第1項之抗命罪，處有期徒刑10月，可上訴。

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