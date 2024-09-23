快訊／雨區往東移！大雷雨炸宜花　警戒區曝

▲午後大雨下不停，部分地區出現大雷雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後雨勢未歇，中央氣象署今（23日）晚間6時02、06分接連針對花蓮縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，降雨持續1小時，請注意雷擊。

氣象署指出，花蓮縣、宜蘭縣大雷雨持續到晚間7時，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲花蓮縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今天鋒面影響，天氣仍不穩定，容易有短延時強降雨，西半部、東北部及澎湖、金門、馬祖不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣。

氣象署進一步表示，除上午屏東有局部大雨外，下半天桃園以北、宜花地區及中部山區也容易出現局部大雨或豪雨，南部地區及東南部山區雨勢也較大；數日降雨，各地山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

大雷雨即時訊息

影響時間：23日晚上

＊警戒範圍

花蓮縣：鳳林鎮、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉

大雷雨即時訊息

影響時間：23日晚上

＊警戒區域

宜蘭縣：宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉