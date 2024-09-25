「棄權」被藍營罵翻！　羅廷瑋鞠躬道歉：會當勇敢的國民黨立委

▲國民黨立委羅廷瑋道歉。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團與民眾黨團昨在程序委員會中將總預算案暫緩列案，但過程中國民黨立委羅廷瑋卻投棄權票，引爆藍營怒火，羅廷瑋今（25日）在臉書發文致歉，稍早也在藍委王鴻薇、羅智強陪同下出面鞠躬道歉，表示對於這樣的作法沒有任何理由，就是認錯、改進，糾正自己，期許自己當個勇敢的國民黨立委。

羅廷瑋提出4點聲明，第一，鄭重的向所有的支持者和黨團同志致上最深的歉意。第二，承諾保證不會再犯同樣的錯誤，未來監督執政黨堅守崗位，捍衛人民權益。第三，向黨團自請處分，任何處分都接受。第四，勇敢面對執政黨濫權，正面迎擊綠營的攻擊跟罷免，會當個勇敢的國民黨立委。

媒體詢問，為何做這樣決定？羅廷瑋回應，沒有任何理由，就是認錯、改進，糾正自己。媒體追問是否因為選區罷免壓力大？羅僅說，目前專注立法院事務，就是道歉、改進。

立委羅智強說，問政上有時候可能遇到困難、犯錯，重點是怎麼樣學習反省，重新站起來，在野黨面對嚴峻挑戰，羅廷瑋也公開道歉，並深深反省，繼續往前走。

王鴻薇指出，羅廷瑋在臉書道歉後，早上黨團內部會議，主動跟黨團同仁道歉，也自請處分，黨團經過審慎討論後也會做出適當處置。她表示，黨團非常珍惜羅廷瑋勇於負責的態度及勇氣，請大家放心，做適當處置，但絕對團結在一起，一起做監督，這是他們的保證。