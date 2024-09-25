立院國防委員會召委「藍白合」　黃揚明：就是無用之用

▲立院國防外交委員會召委，國民黨禮讓民眾黨林憶君（左一）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院25日舉行八個委員會召委選舉，今早國民黨黨團大會討論後，確定將外交國防委員會召委席次，禮讓給民眾黨立委林憶君。對此，媒體人黃揚明分析，在野黨本來就在外交國防委員會沒有優勢，基本上相關部會預算，除非誇張到民進黨立委都無法護航，否則基本上都會平安過關。他認為，國民黨此舉就是一種「無用之用、聊勝於無」。

黃揚明分析，國防外交委員會各政黨立委席次分布為，民進黨6席、國民黨4席（國民黨名義上6席，但正副院長韓國瑜、江啟臣基本上不參與委員會）、民眾黨1席。

黃揚明指出，外交國防委員會審查預算需要表決時，若由民眾黨籍林憶君擔任主席，現場會是綠6票對上藍4票的絕對優勢；而民進黨籍王定宇擔任主席，現場則會是綠5票對上在野5票的平手狀態，王定宇加入一樣可取得優勢。

黃揚明說，所以在野黨本來就在外交國防委員會就沒有優勢，基本上外交國防相關部會的預算，要在委員會中嚴審，除非是誇張到民進黨立委都無法護航，否則基本上都會平安過關。

黃揚明直言，因此國民黨把召委禮讓給民眾黨，就是一種「無用之用、聊勝於無」。

外交國防委員會委員名單，國民黨包含立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、馬文君、陳永康、徐巧芯、黃仁；民進黨包含王定宇、陳冠廷、沈伯洋、洪申翰、羅美玲、林楚茵；民眾黨則為林憶君。