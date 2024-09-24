高鐵「國旅聯票」祭優惠　出發前4天指定車次7折

▲高鐵飯店聯票推出入住福容徠旅高雄店輕旅客房優惠。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵今宣布「國旅聯票」祭出優惠，搭配千種門票、體驗、交通或遊程，即日起至12月底，旅客在乘車日前4日至乘車當日，透過國旅聯票合作平台訂購，標準車廂指定車次車票7折。

高鐵公司宣布，即日起至12月底，旅客可透過國旅聯票指定合作平台訂購「指定車次 驚喜優惠」專案，凡4日內出發之高鐵車票，自由搭配景點門票、特色美食及交通接駁等商品，即可享標準車廂離峰指定車次車票7折優惠，疏運期除外。

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此外，高鐵飯店聯票「飯店有禮 時時有驚喜」結合北中南逾10家全新合作飯店，旅客預訂10月1日至12月31日飯店住宿，加購高鐵票再享平日周一至周四75折、假日周五至周日8折優惠，疏運期間維持85折。

▲高鐵飯店聯票推出入住天閣酒店優惠。（圖／台灣高鐵公司提供）

以旅客入住天閣酒店台北信義天威套房為例，含早餐住宿3,500元起，享一位7歲以下孩童免費入住，再加贈天閣專屬茶葉禮盒；另以福容徠旅高雄店為例，入住輕旅客房一大床含早餐3,599元起，加贈兩份招牌棒棒雪球盒，再享平日加碼升等閱旅客房。

此外，飯店聯票的「台南400．古都美食巡禮」專案，也攜手台南18家飯店，旅客訂購合作飯店加購高鐵車票，享平日周一至周四78折、假日周五至周日及高鐵疏運期85折優惠，再享景點門票、下午茶點心、餐飲抵用券或經典伴手禮等好禮。

▼高鐵飯店聯票「台南400．古都美食巡禮」，推出入住台南老爺行旅優惠。（圖／台灣高鐵公司提供）