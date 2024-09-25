動保團體揭埃及業者「虐待馬、駱駝」影片　籲民眾拒遊吉薩

▲動保團體揭露埃及吉薩金字塔景區的駱駝和馬遭嚴重虐待。（圖／翻攝自Facebook／PETA 亞洲善待動物組織）



文／中央社

善待動物組織（PETA）發布在埃及吉薩（Giza）調查的影片，揭露當地業者嚴重虐用駱駝、馬匹，包含暴力抽打、無法站立仍被強行拉起、丟棄垃圾場等，呼籲民眾抵制前往旅遊。

亞洲善待動物組織（PETA Asia）議題倡議專員林婷憶告訴中央社記者，PETA在埃及吉薩的最新調查短片已公布在YouTube平台上，標題為「埃及旅遊黑幕：金字塔馬匹遭榨乾後，直接被丟垃圾場！」可見諸多嚴重虐用馬匹、駱駝的事證。

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她舉例，包含營養不良的馬匹，竟然得在垃圾堆中覓食；已無法站立，被強行拉起；缺乏糧食和足夠的遮蔭，被關在充斥氨氣的昏暗馬廄；用鞍座遮蔽受傷馬匹的傷口；強迫載乘遊客時還暴力抽打馬匹。片中也出現奄奄一息的馬遭棄置在垃圾堆中而亡，被鳥群啄食。

以及市場上的駱駝商販對駱駝拳打腳踢，用棍棒毆打駱駝，甚至往臉上撒沙。還有一頭死去的駱駝，被綁在貨車後遭拖行；另一頭則被發現倒斃路中，喉嚨被割開；甚至PETA於埃及屠宰場的首度調查發現，駱駝在完全清醒的狀態下遭割喉，倒在血泊中痛苦掙扎。

林婷憶並說，PETA高級副總裁貝克（Jason Baker）指出，過去幾年，埃及其實早有機會做正確的抉擇，卻寧可選擇掩飾真相，不採取簡單措施幫助這些受盡折磨的馬和駱駝。PETA呼籲，只要虐行繼續被縱容，旅客應抵制，拒絕到吉薩旅遊、騎乘動物，才有機會扭轉當地受虐動物的命運。

PETA Asia補充，2019年，PETA對埃及Birqash駱駝市場的調查揭露當地旅遊業虐待駱駝的情況，惹起國際公憤，並有3人因此被捕，並促使數十家旅行社宣布不再推廣吉薩金字塔的動物騎乘活動；但埃及旅遊與文物部至今仍未兌現於2022年所做承諾，即為被騎乘的動物提供足夠遮蔭。