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社會 社會焦點 保障人權

激戰D杯小隻馬妹妹！人夫被抓包買春26人　女兒生日先召妓再聚餐

▲▼正妹、妹子、美女、害羞、性感、床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中一名人夫至少和26名女子買春，被妻子抓包怒訴離。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名人夫阿雄(化名)和妻子結婚24年，被妻子發現每個月都買春2、3次，還偏好「小隻馬，D杯以上妹妹」，上床過的人數至少26人，且和不詳女子曖昧喊「寶貝」，連女兒生日全家聚餐當天，阿雄都要先買春完才出席，讓妻子無法接受，向法院訴請離婚。台中地院審理，法官認為阿雄和妻子的夫妻關係已無法維持，判准離婚。可上訴。

妻子主張，她和阿雄結婚24年，去年才發現阿雄偷偷買春了好幾年，就她翻拍的手機截圖部分，阿雄買春人數已高達26人，其中還和相同的女人買春9次，連女兒生日當晚全家聚餐前，阿雄都要先召妓後才到場參與。此外，阿雄還帶不知名第三人吃高級料理、噓寒問暖、稱呼寶貝，這都讓她感到不齒，無法再和這種性生活領域混亂的人維持婚姻關係，提告訴請離婚。

全案審理時，阿雄表示妻子私自打開她上鎖的手機，取得的證據不合法，何況妻子指控他找越南小姐性交易不是事實，他其實是找越南小姐買不動產和越南腰果，或找公關小姐一起應酬陪客、支付去除頸部肉瘤的手術費用或按摩，他沒有買春也不同意離婚。

不過法官檢視相關訊息證據，發現阿雄曾於2020年6月29日晚間在LINE上，與暱稱「群主 寶貝 紳士」之人接洽，表示他要「小隻馬，D杯以上妹妹」、「有推薦的1.2位嗎（照片，或是影片）」等語，想約明天下午3點，經對方說明要先收費，阿雄表明「我很早就已經是紳士群前身的(狼群)團員，有一定的常態在約會」，並在隔日凌晨詢問對方是否有其他「美妹」，接著於早上10點出示匯款證明，對方也回「妹在路上了」，及發送花名「顧里」的女子影片，阿雄即回傳旅館地址和房卡資訊。

另外，阿雄也傳給另一名暱稱「+陸d福州...」人士詢價，表示「半小時，短打」，另一天又傳胸部和半臉女子照給對方，詢問是否漲價，聽到「1小時都是4000元」時，阿雄回應「之前在一中街，不是吧」。阿雄又與某位稱他為「哥哥」之人約好交易方案「4/1/1(即4000元、1小時)」，對方要求阿雄開好房間後鐵門不要關，且約會前要先禁慾3天。此外，阿雄還和「悔165d55Yu…」聯絡，服務內容包含「可一起洗澡/親嘴（視感覺及衛生，勿勉強）/無套吹（視衛生）/戴套做/妹妹可輕摸不可摳 注意!嚴禁拍照攝影/不可口爆、顏射、後門、品鮑及69/拒絕酒醉、嗑藥、入珠、變態人士…」，都顯示阿雄與多名女子性交易，且偏好約在下午時段。

法官指出，阿雄在被問及「你一個月消費幾個妹？這比較實際的問題」時，回稱「2~3次/月」，還向不詳女子表示「親愛的，早安」、「週二晚，可以約會嗎」等語，可見阿雄婚後確有買春、與異性不正當交往，導致正宮精神痛苦，雙方已無法互信、互愛，判准離婚。可上訴。

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