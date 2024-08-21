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大陸 大陸焦點 特派現場

日本一品牌海報將「台灣和中國並列」　陸網喊抵制：關店走人吧

▲▼日本一品牌將台灣與中國並列 中國網友氣死。（圖／翻攝自北京日報）

▲中國特供版海報（右）和其餘社群平台發布的海報（左）。（圖／翻攝自北京日報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友20日挖出，日本一文具品牌「hobonichi」在社群平台發布的宣傳海報中，將「中國」與「台灣」並列展示，而PO在中國大陸社群平台上則是另一版本的海報。大陸網友怒抵制，「關店走人吧」、「總愛搞亂七八糟的東西，送去喝核廢水就老實了」、「那建議不要掙我們的錢了」。

▲▼日本一品牌將台灣與中國並列 中國網友氣死。（圖／翻攝自北京日報）

▲中國大陸的社群平台上是另一版本的海報。（圖／翻攝自北京日報）

據《北京日報》報導，引起中國網友憤怒後，該品牌修改海報，還發表道歉聲明稱，「因國家地區及城市的文字表現給大家帶來了誤解。」

不過，中國網友仍不買帳，大駡稱，「從14年到24年，用了11年hobo，以後再不會買了 」、「你只是賣個本子而已 ！傲慢到挑戰消費者的底線！道歉也是不痛不癢。真以為大家都是糊弄的」、「別來中國了，我們不歡迎你們」、「我就看你們家怎麼倒閉」。

▲▼日本一品牌將台灣與中國並列 中國網友氣死。（圖／翻攝自北京日報）

▲品牌道歉。（圖／翻攝自北京日報）

目前，該品牌在上海、成都、廣州的線下活動已取消。

截至21日13點20分左右，該品牌在微博有超35萬粉絲，在中國電商平台經營官方旗艦店，店鋪有24萬粉絲，單件商品最高銷量近萬單。

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