快訊／藍白合作！　立院外交及國防委員會民眾黨林憶君任召委

▲立法院國防外交委員會召委選舉，國民黨禮讓民眾黨林憶君。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（25日）舉行八個委員會的召委選舉，傳出總召傅崐萁昨晚突向外交國防委員會立委告知，黨團擬禮讓召委給民眾黨林憶君，引發委員會立委譁然，想選召委的藍委黃仁更因此傳出相當不滿。不過，經今早藍黨團大會討論後，確定將召委席次禮讓給林。稍早國防外交委員會也在民進黨立委王定宇宣布下，確定推舉王定宇與林憶君為下委員會召委。

國民黨國防外交委員會委員名單包含立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、馬文君、陳永康、徐巧芯、黃仁；民進黨立委包含王定宇、陳冠廷、沈伯洋、洪申翰、羅美玲、林楚茵；民眾黨為林憶君。

據悉，黨團本來想要說服馬文君續任，但馬最終未點頭；徐巧芯目前在國外，授權黨團投票；陳永康則是表達接任召委意願，但尊重黨團規劃；至於黃仁則一開始就表達想要參選召委，因此對於黨團後來決定禮讓給民眾黨的規劃，他相當不滿。

稍早外交國防委員會進行召委選舉，韓國瑜、江啟臣均有到場，會中由王定宇宣布，委員會確定推舉王定宇與林憶君為下委員會召委；兩人也在會後分工，未來王定宇負責國防部、國安局、僑委會；林憶君負責外交部、退輔會。