伴屍6年「男童生父」竟是通緝犯！　黑歷史起底

▲新北男童在嬰兒時期就遭生父黃男殺害，棄屍基隆山區。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

基隆市23日傳出男嬰棄屍案，31歲生父供稱男童意外身亡，而且伴屍長達6年未報案。沒報案的原因，就是因為生父是通緝犯，目前已收押禁見。

初步了解，此案源於新北市府教育單位發現男童已達學齡，但卻遲遲未入學，因此通報警方協尋。警方後續於台中找到生父黃男，但其說詞反覆，後續被帶回三重分局偵訊，黃男才突破心防，供稱男童是意外死亡，因不知該如何是好，才將屍體裝入行李袋，並到基隆山區棄屍。

不過，進一步追查發現，男童於3個月大時就已死亡，但黃男卻未替兒子辦理後事，反而將兒子遺體裝進行李袋中，一直帶在身邊，直到2023年年底才帶到基隆山區棄屍，直到近日，因男童遲遲未報到入學，相關單位通報協尋後，全案才因此曝光。

此外，警方也於新竹找到男童生母楊女，但她供稱男童是遭悶死，與黃男供詞有極大出入。根據《自由時報》報導，黃男跟生母在6年前生下男童，全家本來住台中，同年3月，黃男供稱小孩在家中失去生命跡象，生母本想報警，但黃男當時因詐欺被通緝制止報案，男童因此過世，夫妻倆也未依正常管道處理後續。

隨後三年，夫妻倆搬家也帶著男童骨骸，後來生母受不了黃男經濟不穩定離婚離去，黃男帶著男童遺骨四處搬家，今年才回到自己出生地基隆，把男童埋在基隆山區。由於生父跟生母的說法有出入，目前將黃男收押禁見，深入調查案情。