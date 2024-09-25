買家網購沒取貨挨告間接毀損　律師曝1狀況才成罪

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買家網購沒取貨挨告間接毀損　巴毛律師曝1狀況才成罪

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友近日因為網購忘記取貨，遭買家提告，掀起網友正反意見討論。巴毛律師（陳宇安）表示，如果是單純忘記、因故無法取貨，或是那一次不想要商品所以不去拿，其實不會構成間接毀損罪，必須很多次都故意去買同一家店的商品，然後又故意不拿，才有可能構成犯罪。

包裹,網購,網拍,取貨,電商,簽收（示意圖／CFP）

▲民眾網購若是單純忘記取貨，不會構成間接毀損罪。（示意圖／VCG）

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巴毛律師24日在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發布一段影片，表示近日有人詢問，「如果網購忘記取貨，賣家說要提告該怎麼辦？」雖然刑法上的確有間接毀損罪，但如果只是單純忘記，或因為住院、出國沒有辦法取貨，甚至就是那一次不想要商品不去拿，其實是不會構成間接毀損罪的。

巴毛律師提到，要構成間接毀損罪，必須很多次都故意去買同一家店的商品，然後又故意不拿，例如故意點很多披薩，等到披薩送達才說不要，這樣的行為大約2、3次，就有可能構成犯罪。

台北市政府法務局消保網的常見問答案例中，也有關於網購不取貨的討論，內容提到，一般網路購物，消費者擁有7日猶豫期，可以在到貨前或取貨後7日內解約退貨，不會構成犯罪，但如果是客製化商品、生鮮產品等依規定之特殊商品，就沒有7日無條件退貨的權利。

不過，消保網也提醒，買家若是沒有購買意願仍惡意下單、棄單，有可能構成間接毀損罪，萬一造成廠商損失，還有可能需要負擔民事損害賠償責任。

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