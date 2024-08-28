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小草酸「顧立雄住1.3億豪宅」！律師揭他昔日年薪：現在只是零頭

國防部長顧立雄被酸是當官才能買1.3億元豪宅，律師直指他的驚人經歷。（本刊資料照）

▲國防部長顧立雄與妻子王美花住在1.3億元的豪宅。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，妻子陳佩琪被爆料去看台北市1.2億元的豪宅後，又被踢爆柯文哲在今年5月用選舉補助款買了4,300萬元的北市商辦。柯文哲夫婦買房置產成為話題焦點，一名挺柯YouTuber就發文反酸國防部長顧立雄夫婦，指他們當官才可以買1.3億元豪宅，不過網紅律師出面打臉，公開顧立雄的驚人經歷及年薪。

對於柯文哲夫婦看1.2億元豪宅成為箭靶，一名挺柯的YouTuber「2Chill」在Threads發文，貼出國防部長顧立雄與妻子、前經濟部長王美花的財產申報相關新聞，指出顧立雄夫妻住在北投1.3億元豪宅。「2Chill」大酸，1.2億的豪宅不能看，會上新聞，「只能直接買」「醫生當然沒錢買上億豪宅，當官才可以」。

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不過，網紅律師「巴毛」陳宇安在臉書發文反問：「現在年輕一輩是不是不知道顧立雄當初當律師時的地位」。她指出，顧立雄可以買上億元豪宅跟他當官一點關係沒有，「他當年是全台灣最大的律師事務所（萬國）的合夥人，可以稱得上最頂端的律師，年收3,000萬不為過。」

「巴毛」律師表示，這還沒算上王美花的收入，而顧現在當官領的薪俸，大概只是他當年當律師的零頭而已，「這不是在公立醫院領死薪水的柯文哲夫婦可以比擬的好嗎」。

挺柯YTR發文酸顧立雄當官可以買1.3億元豪宅，律師反駁直指顧的驚人經歷。（翻攝自臉書）

▲「巴毛律師」表示，顧立雄可以買上億豪宅，跟他當官一點屁關係沒有。（翻攝自臉書）

其他網友也留言指出，以顧立雄當年當律師的盛況，住1.3億真的是很謙遜了，「強者我同學南部不明經傳律師自開律師樓也是買了百坪豪宅，小孩生三個，名車至少三輛輪流開」；另外還有人提到，「人家夫人在國民黨執政時期也是受到重用的人」。


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