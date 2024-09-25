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老闆怨「南部開5萬」徵不到人　工作內容讓全場喊扯：你在找超人嗎

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲老闆怨「南部開5萬」徵不到人，工作內容讓全場喊扯。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣許多產業如今都面臨缺工問題，許多公司為了徵人或留住人才，幾乎都開始增加薪資待遇與福利。有網友表示，她最近逛網路社群時，看見有南部老闆在埋怨「月薪5萬找不到人才」，不過其他網友看完工作內容時都說「活該找不到人」。

原PO在Dcard說，她最近逛網路社群時，看見有老闆在Threads埋怨，說公司開設在南部地區，月薪已經開到5萬元，希望徵求「行政會計美編人員」，結果卻一直徵不到人，「但5萬元為什麼還徵不到人呢，讓我們一起來看看他的工作條件」。

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原PO接著貼出該職位的工作內容，分別有KEY資料、進出帳整理、熟悉使用PS等繪圖軟體、能夠與外國客戶流利英文對談、需會使用ERP系統、有基礎電商知識跟使用、公司儀器維護管理、行政庶務處理、其他主管交辦事項、偶爾需外出辦公等，工作時間跟百貨業一樣分日班、晚班與假日班。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「真的好討厭這種職稱寫一大堆的」、「真的看都不想看，是要一個人當幾個人用」、「5萬就只是一個人的薪水，要給你扛行政會計又美編，給個15萬一定找得到人啦」、「這個可能要上輩子讀英文系沒有失憶，這輩子讀設計系還兼修會計才有辦法」。

也有人說，「寫一堆，然後再加上其他主管交辦事項，好聰明喔」、「你是徵員工還是找超人，有這種能力的人，早就自己創業了吧」、「要做這麼多事情，還要會英文然後才5萬」、「一人當三人用，這個薪水再高都徵不到人吧，請把行政、會計跟美編全分開應徵，是把一名員工當成超商店員一樣很全能嗎？」

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