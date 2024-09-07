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只想躺平！他找「1類工作」卻超搶手　過來人搖頭：你誤會了什麼

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲原PO想找一份輕鬆的工作。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名網友自認想躺平，打算找一份輕鬆、沒壓力的工作，因此就往行政助理的職缺投遞履歷，然而，他連面試機會都很難獲得，因此他就想知道，沒有學過Excel又不是商科的他是不是該放棄了？貼文曝光後，不少網友則直言，行政雖是搶手的工作，但未必輕鬆。

有網友在Dcard上，以「 行政助理工作是不是很搶手啊」為標題發文，提到他因為期待能找到一份輕鬆的文書工作，所以將目標鎖定在行政類型的職缺。然而，他從徵才網站上發現，這種職缺競爭激烈，有大量的人投遞履歷，連面試的機會都很難獲得。

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原PO透露，他已經向多家公司投遞履歷，但往往未獲回應。之後好不容易，終於有一家公司願意讓他進入面試的階段，但他在過程中卻察覺到，該公司似乎暗示自己更傾向找尋女性來擔任行政助理的職位。

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

對此，原PO也感到疑惑，並未學過Excel也不是商科畢業的他，是不是可以放棄找行政助理工作了？他的薪水只要3萬多元即可，大家有推薦什麼可以躺平的工作嗎？他只求輕鬆、沒壓力。

貼文曝光後，不少網友則直言，「你誤會了什麼？行政很搶手但不一定輕鬆喔，行政不只要會Excel，還要會公文、會採購、會倉管、會美編、會行銷、會客服、會英文」、「我當過，認真說，行政不輕鬆，事情很繁雜，就是超細的那種，又很多，又要快速」。也有網友認為，「想找文書職然後連Excel都不會，偏過分」、「Excel都不會，找不到不是很正常嗎」。

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