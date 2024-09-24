葉丙成稱「參加營隊無助申請入學」　專家：審查看整體表現

▲葉丙成認為參加大學營隊無助申請入學，學者表示，大學教授審查是看整體表現。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部次長葉丙成日前曾奉勸學生不要花錢參加大學營隊，因為對申請大學沒加分。學者今（24日）表示，大學教授進行校系審查時看的是整體表現，不會只看學生參加幾場營隊，重點是參與活動後的反思。教育部也表示，鼓勵學生為了解科系而參加營隊，但不希望是為提升書審分數而參與。

葉丙成日前曾提及，學習歷程檔案應該就是平時就建立，並奉勸高中生不要花大錢參加大學營隊，大學教授不可能因為高中生參加大學營隊就加分。

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教育部今天公布「作伙學：學習歷程檔案審議計畫、大學招生專業化發展調查計畫」研究成果。中山大學教育所教授施慶麟今天說明大學招生專業化發展調查計畫，該計畫每年針對超過3300位實際參與審查的教師進行問卷調查，並從全國參與大學申請入學招生學系中，以18個學群進行分層抽樣。

該計畫其中一項提到書審教師審查重點，執行書審的大學教授大多認為，學生學習熱忱、對學系的興趣、個人特色、素養能力等非常重要。另在多元表現部分，書審教師多審查「活動參與經驗」，上述活動包括營隊、社團等，卻遭媒體質疑與葉丙成說法有出入。

施慶麟表示，大學教授審查時會看學生的多元表現與整體能力，競賽與社團活動、營隊參與等，都是多元表現的一環。高中生若參與營隊，發現對自己確實有幫助，建議在學習歷程中多做說明，因為教授不會只看學生參與幾場營隊，重點是參與活動後的反思，這樣才能讓大學教授對學生有整體性了解，而不是交完資料就讓大學教授自己判斷。

教育部高教司司長廖高賢也指出，若高中生是為了解大學科系而參加營隊，教育部是鼓勵的，但也提醒學生，若參加營隊是為了提升書審分數，弱者作為審核通過依據，這是沒有直接關聯的。

▲高教司長廖高賢（右三）指出，鼓勵高中生為了解大學科系而參加營隊。（圖／記者許敏溶攝）