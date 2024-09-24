程委會確定擋下總預算案！　立委訪中管制也再被藍白封殺

▲程序委員會藍白再聯手擋下總預算案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院24日中午舉行程序委員會，會中審議民進黨立委沈伯洋提案修法《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及中央總預算案，但在藍白聯手下，最終以17人出席、9人贊成、7人反對、1人棄權擋下。

無黨籍原住民立委高金素梅因不滿《原住民禁伐補償條例》修正通過後中央卻未編足相關預算，提案院會退回總預算，最終表決通過，退回到程序委員會，但民眾黨團總召黃國昌今上午表示，黨團3長23日下午4時和國民黨團3長見面達成3項共識，其中針對預算部分，痛批行政院藐視國會，無視原住民禁伐補償、農民公糧收購等權益保障，因此將於今天中午程序委員會全數擋下。

而稍早程序委員會中，國民黨團書記長林思銘便提案總預算案暫緩列案，主持會議的民進黨立委沈發惠一聽到後便苦笑，並脫口說出「史無前例」。

國民黨立委陳玉珍指出，在野的立場是要將總預算案退回，要求行政院重編，這是剛剛好，因為立法院做出的決議，並未看到預算有反映出來，這是藐視民意還是不在乎人民？

民進黨立委莊瑞雄則質疑，程序委員會什麼時候取代了常設委員會去審案？這是總預算，覺得有問題，可以到常設委員會好好討論，覺得不爽就要退回要別人改掉，再送過來，這樣成何體統？國家是大家的，在程序委員會擋案子，只會讓人民唾棄。

對於說出「史無前例」，沈發惠表示，大家是在程序委員會決定案子能不能進入審查，過去總預算案都在院會被退回，現在是連排議程都不排進去，其實可以把它排入議程，在院會把它退回，這是照程序來，但在程序委員會就退回，真的是史無前例。

此外，沈伯洋要求管制立委、縣市議員赴中的修法提案，同樣遭到阻擋，而這個案子上會期就已被藍白在程序委員會封殺11次，至今仍無法排入院會進入實質討論。