遭控拒絕柯文哲「心電圖測BNT心肌炎」建議　陳時中「還原真相」

▲前中央流行疫情指揮官、行政院政務委員陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台大婦產科醫師施景中日前在臉書指稱，前台北市長柯文哲在疫情期間拒絕跟台大合作進行BNT疫苗心肌炎副作用的研究，但民眾黨立委張啓楷拿出當年報導，稱「建議這樣做的是柯文哲，拒絕的是陳時中」。對此，前中央流行疫情指揮官陳時中今（23日）澄清。這個說法並不正確，指揮中心收到台大醫院醫師來訊、北市府來函說明該研究案內容後，就立即回復同意台大醫院及台北市執行此案，自己態度明確，防疫決策攸關國人性命，不能草率拍板。

民眾黨立委張啓楷22日，以「如果你還在乎台灣的民主，請一定要幫忙傳播出去」為題發文，他表示，近日有醫生批評柯文哲拒絕「以心電圖篩檢早期偵測BNT新冠肺炎疫苗引起的心肌炎」，還潑建議人冷水，但實際上當時提建議做心電圖的就是柯文哲，拒絕的是陳時中，這些都有新聞紀錄，雖然柯文哲被陳時中拒絕，但他最後還是有做。

對此，陳時中於臉書表示，近日有立法委員提出指教，說在疫情期間，陳時中拒絕台大醫院「以心電圖篩檢早期偵測BNT新冠肺炎疫苗引起的心肌炎」的研究提案，這個說法並不正確。

陳時中指出，當時他在疫情記者會上，被媒體詢問到這題，因為還沒有看到相關計畫，所以只能以客觀事實回應媒體，沒有在其他國家看過、國內專家不是很認同，研究者應該把想法和意義講得更清楚。

陳時中再指，當新聞露出後，指揮中心收到台大醫院醫師來訊、北市來函說明該研究案內容後，就立即回復同意台大醫院及台北市執行此案。

最後，陳時中強調，自己的態度一向很明確，防疫決策攸關國人性命，牽一髮而動全身，主事者在面對相關的工作或研究時，都必須尊重專業、佐以科學依據嚴謹評估，不能草率拍板，更不能用事不關己的態度看待，面對病毒，大家必須團結、謙卑。

▼ 民眾黨立委張啓楷。（圖／台灣民眾黨嘉義黨部提供）