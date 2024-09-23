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新冠變異株「XEC」多國激增！　專家示警：恐成主要病毒

▲▼日本,新冠。（圖／路透）

▲XEC病例在多國激增。圖為日本疫情時期的街頭畫面。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

新冠病毒（Covid-19）最新變異株XEC正在多國迅速蔓延，儘管目前尚未被世界衛生組織（WHO）正式列為變異株，但許多醫學界專家已經注意到此趨勢，並且示警它可能成為今年秋冬的主要毒株。

CBS、TODAY.com與歐洲新聞等外媒報導，XEC是Omicron亞變異株KP.3.3及KS.1.1的綜合體，今年6月底在柏林現蹤，此後迅速在歐洲、北美及亞洲蔓延，目前至少在歐洲11國及其他洲至少4國被檢測到，其中德國、法國、荷蘭與丹麥成長最顯著，美國至少25州也有病例。

美國田納西州范德堡大學（Vanderbilt University）醫學院傳染病學教授沙夫納（Dr. William Schaffner）表示，正如其他Omicron亞變異株一樣，「XEC頗具傳染力，而且非常容易散播」，透過呼吸、說話、咳嗽、擤鼻涕產生的飛沫，在人與人之間傳播。

▲▼新冠疫情。（圖／路透）

▲專家呼籲按時接種疫苗，尤其是免疫力低下的脆弱族群。（圖／路透）

美國約翰霍普金斯大學分子微生物學與免疫學系副主任佩科茲（Andrew Pekosz）則表示，XEC至少一個突變發生在棘蛋白，使其傳染力更強、更能夠逃避人體免疫系統，但目前尚不清楚，這些能力是否勝過先前的其他變異株。

此外，XEC症狀包括咳嗽、疲倦、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、身體疼痛、發燒或畏寒、呼吸急促、噁心或沒胃口、腹瀉、喪失味覺或嗅覺。染疫情況因人而異，也有一些人可能是無症狀患者。不過，它目前尚未出現不同於其他變異株的症狀或者重症情況。

專家們坦言，目前很難判斷XEC是否、或者何時會引發新一波疫情激增，但可以肯定的是，隨著秋冬到來，呼吸道疾病也會更加盛行，建議按時接種疫苗，避免接觸病患，在擁擠室內戴口罩，改善通風，保持良好手部衛生等。

美國疾病管制與預防中心（CDC）也建議，如果生病最好待在家裡休養，持續至少24小時沒有症狀、也沒有發燒，才能恢復正常活動。

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