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為什麼「愛情長跑」卻不結婚？　網：這是兩個家庭的事

▲▼ 結婚,婚禮,新娘,新郎。（圖／取自Pexels）

▲愛情長跑多年，為什麼還不結婚。（圖／取自Pexels）

記者陳香菱／綜合報導

童話故事的快樂結局，好像都是王子和公主結婚，但現實生活卻不一定。近日有一名網友好奇提問，那些交往很久的情侶，為什麼還不結婚，「到底還要觀察什麼？」這個話題引起大家的熱烈討論，不少網友認為「交往是兩個人的事，而結婚是兩個家庭的事」。

有人在Threads上發文提問，「那些交往5年以上的情侶，為什麼不結婚？」都交往那麼久了，不結婚的話可以早點分手，難道是因為時間太長，彼此付出了太多、不甘心，所以只好拖著了。

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貼文一出，大家紛紛表達出自己對婚姻的看法，「沒有要生，為什麼要結」、「婚姻只是一張紙」、「婚姻保障的是財產，不保障愛情」，也有人認為只是「沒找到讓他想結婚的人」。

大家開始分享自己的感情經驗，不少愛情長跑的人都表示，「雙方家人的問題很難解決」、「各自朝自己的目標打拼，婚姻目前不是我們的人生目標」、「不婚不生讓我跟男友走了11年，挺快樂自由的」。

原PO又提出了另一個問題，「情侶除了結婚和分手，還有第三條路嗎？」不少網友表示，只要繼續在一起就好，「在一起是很舒服的一種模式」、「我們依然每天熱戀期，每天和彼此共同成長就夠了」，也有一些人認為「人生是沒有正確解答的」，只要自己開心，才是最重要的。

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