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陸央行調降存量房貸利率50個基點　百萬房貸30年少付利息10萬元　

▲大陸央行、中國人民銀行行長潘功勝。（圖／翻攝微博）

▲大陸央行、中國人民銀行行長潘功勝。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行行長潘功勝今（24）日宣佈，將降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例，引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放貸款利率的附近，預計平均的降幅大約在0.5個百分點左右。根據推算，目前大陸存量房貸利率約在3.92％，降低後，以商貸額度100萬元（人民幣，下同）、貸款30年計算，每月約減少支出280元，30年可以少付10萬元利息。

▲大陸國務院新聞辦舉行財經部委支持高質量發展運行相關政策說明會。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸國務院新聞辦舉行財經部委支持高質量發展運行相關政策說明會。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，國務院新聞辦公室2024年9月24日上午9時舉行新聞發佈會，中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清介紹金融支持經濟高質量發展有關情況。

潘功勝在記者會上不僅宣佈要調降存量房貸利率，同時，對於二套房貸款的最低首付比率也將從原有的25％下調至15%。

此外，在5月創設的3000億元保障型住房再貸款中，大陸央行資金的支持比例由原來的60%提高到100%，增強對銀行和收購主體的市場化激勵，將年底前到期的經營性物業貸款和金融16條這兩項政策文件延期到2026年底。

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