鋒面夜襲！　今下最大地區曝

▲民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／台北報導

鋒面夜襲！中央氣象署預報員陳姵安表示，今天午後各地有局部短暫雷陣雨，中部以北、東北部、東部山區有較大雨勢機率；此外，鋒面今晚到周三通過台灣附近。

氣象署凌晨發布「大雨特報」，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日金門及馬祖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天鋒面逐漸北移到台灣北部海面，清晨至上午西半部沿海、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，中部以北、東北部、東部山區有較大雨勢機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



陳姵安說，鋒面今晚到周三通過台灣附近，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，南部為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；周四至周日東半側是低壓帶為主，加上東北風影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，其中周四、周五東半部有較大雨勢機率。

陳姵安提到，下周一低壓帶影響，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

至於最近是否可能還有颱風發展，陳姵安分析，鋒面通過後，日本南方海面為大低壓帶，有機會有熱帶系統發展，其中易發展區域為太平洋到菲律賓東方海面，還要持續觀察。