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花蓮金針花季至10 ／13！旅宿享優惠再抽大獎　Model 3等你

▲▼花蓮赤科山、六十石山金燦燦的金針花海如天使的毯子般鋪滿大地。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮赤科山、六十石山金燦燦的金針花海如天使的毯子般鋪滿大地。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國最大的金針花季在花蓮，花蓮縣玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山金燦燦的金針花海如天使的毯子般鋪滿大地。2024年花蓮金針花季將一直持續到10月13日，花蓮縣長徐榛蔚邀請全台民眾走遊花蓮金針花季，一同徜徉花蓮大山大海的自然美景。

縣長徐榛蔚走訪玉里赤科山欣賞金針花海，與在地商家、登山遊客親切互動。她表示，玉里赤科山與富里六十石山每年在金針花評比中都是名聞遐邇，當地大量種植金針花，在山巔山麓之間綿延成整片金色花毯。兩山每年在花季辦理留花，以金針花海的美好景色搭配在地美食、特色商品等，是花蓮最具代表性的景觀之一。

▲▼花蓮赤科山、六十石山金燦燦的金針花海如天使的毯子般鋪滿大地。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指出，目前九月赤柯山上金針花海還是十分燦爛美麗，現場設置了與日本知名卡通人物卡娜赫拉聯名的大型氣球，並推出限量版的聯名文創商品，為活動增添趣味；今天在山上也有許多來自外縣市，甚至從台南千里迢迢騎車上山的遊客，誠摯邀請各地的好朋友們，來到花蓮感受土地的款待，大家一同賞花、享受美食，同時親身感受花蓮人溫暖的友好。

▲▼花蓮赤科山、六十石山金燦燦的金針花海如天使的毯子般鋪滿大地。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府觀光處表示，「2024永續遊花蓮-國內自由行獎勵方案」活動持續到11月30日，只需入住花蓮合法旅宿，並前往三項指定旅遊項目合照上傳到活動官網，就有機會獲得最大獎電動汽車特斯拉Model 3 煥新版，持續至9月底天天抽出台北、台中或高雄不限航點飛花蓮的雙人單程機票。詳細方案內容請見「永續遊花蓮獎勵方案」活動網站(https://hltrip.tw)。另外交通部觀光署針對自由行推出補助方案，不分平假日住宿每人每房補助1,000元，9月1日至11月30日每月皆可使用補助1次。

▲▼花蓮赤科山、六十石山金燦燦的金針花海如天使的毯子般鋪滿大地。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

參加金針花季的遊客，不僅可以參加「2024永續遊花蓮-國內自由行獎勵方案」，還可前往瑞穗自行車道及羅山自行車道參加「花蓮魅力自行車道」活動，只要持「花蓮魅力自行車道」字卡與自行車在指定拍照點合影並上傳至活動網站，每完成一條路線，即可獲得一次抽獎機會，詳情請參閱活動網站（https://hlbts.tw/）。此外，瑞穗自行車道，沿途寧靜的鄉村田園風光，還能順道體驗瑞穗溫泉的舒適與放鬆；羅山自行車道從富里鄉農會旁的田邊小徑出發一路沿著蜿蜒的花79產業道路爬坡到羅山大魚池、泥火山或繼續騎在產業道路來到羅山瀑布除了享受騎單車的樂趣之外，還可參觀全台第一個有機農業村羅山村，結合自然與文化，提供有機農特產品及泥火山豆腐、愛玉凍等在地有機生活體驗活動。

▲▼花蓮赤科山、六十石山金燦燦的金針花海如天使的毯子般鋪滿大地。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

金針花季赤科山及六十石山交通管制說明

1. 管制期間為113年8月10日至10月13日，上午8時至下午5時整，赤科山及六十石山全線道路禁止甲、乙類大客車上山，9人座（含）以下自小客車及機車（含大型重型機車）可正常通行。
2. 玉里鎮赤科山，由玉里鎮觀音里高寮村進入（於台9線287K東側轉入），193縣道103公里至104公里路段雙向禁止大客車停車，規劃玉溪地區農會農特產展售中心及玉溪地區農會稻穀烘乾中心暨白米加工廠（大禹米廠）供停放接駁。管制期間紅線區域禁止停車，並設置「禁止停車，違者開罰」告示牌，由執法單位勸導並加強取締，禁止停車路段於加蜜園旁、小瑞士至赤科農場、沂峰農莊入口、綠點農場至917農場、天心茶廠至交叉路口農路。
3. 富里鄉六十石山，上山路線於「竹田村入口」（台9線293公里）至「雲閩農莊前金針花意象設施」，下山路線於「萬寧至復興部落聯絡道路起點(0公里)」至「 阿眉溪方向出口」，「雲閩農莊前金針花意象設施」至「萬寧至復興部落聯絡 道路起點（0KM）」之間雙向通行，並設遊園路線指示牌。花季期間，六十石山機車（含大型重型機車）請由竹田村方向上下山，禁止由東里村方向下山。六十石山往東里產業道路口與小瑞士觀景平臺已設置1組臨時紅綠燈進行交通管制，請用路人依循交通號誌行駛。管制期間紅線區域禁止停車，並設置「禁止停車，違者開罰」告示牌，由執法單位勸導並加強取締，禁止停車路段於德森農莊入口、德森農莊廣場上方道路、黑暗部落攤位旁、黑暗部落攤位後方大彎、小瑞士旁。
4. 花季期間為颱風季節，若災害造成道路坍方中斷替代路線，赤科山主線道道路坍方中斷時，請用路人由竹林上山不管制，由赤科山主線道下山採整點放行（依工程狀況機動調整放行時間並另行公告）；六十石山東里產業道路坍方中斷時，請用路人由竹田路段上下山，上山採整點放行30分鐘，下山不管制，禁止東里路段上下山。
5. 降雨安全措施，若大雨等級以上進行遊客勸導，大豪雨等級以上強制禁止上山，下雨天請用路人注意天雨路滑、小心落石等，若雨量已達大豪雨特報以上，請執法單位協助撤離遊客，並於入口處禁止上山。
6. 本次公告交通管制範圍及時間，請用路人配合改道，並依交通管制人員指揮行車及注意交通安全，赤科山與六十石山道路因近年地震及颱風影響，請用路人特別留意道路落石、坍方處及工程區域，勿逗留並盡速通過，以確保安全。

詳情請至花蓮縣政府最新公告: https://www.hl.gov.tw/News_Content.aspx?Create=1&n=32724&state=F5D336F102ACBC68&s=162842&ccms_cs=1&sms=25831
 

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