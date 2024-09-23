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大陸 大陸焦點 特派現場

iPhone 4S被鎖10年「解鎖了」！陸妹子順利開機驚呆近2千萬人

▲▼iPhone 4S被鎖了10年。（圖／翻攝抖音）

▲iPhone 4S被鎖了10年，近日終於解鎖了。（圖／翻攝抖音）

記者柯振中／綜合報導

Apple公司每年都會推出新機，許多舊款手機都已成了時代的眼淚。一名大陸女網友的iPhone 4S過去因為密碼輸入錯誤，被鎖定長達10年，如今終於解鎖，打開手機的瞬間吸引了數百萬大陸網友觀看。對此，Apple公司也做出回應，指稱現在已縮短等待時間，不會再讓客戶等這麼久。

大陸網友「伊娜娜」近日在社群軟體「抖音」上分享，她2015年時有一支iPhone 4S手機，不過當時疑似是換下舊手機以後，父母嘗試解鎖手機，卻一直輸入錯誤密碼，導致手機被鎖上。

▲▼iPhone 4S被鎖了10年。（圖／翻攝抖音）

▲▼iPhone 4S被鎖了10年。（圖／翻攝抖音）

▲▼iPhone 4S被鎖了10年。（圖／翻攝抖音）

伊娜娜發現時，手機上顯示需要8萬多小時才能解鎖，時間大約需要10年左右，但當時她已換了新手機，於是逐漸淡忘這件事。

怎料近日伊娜娜突然想起手機還鎖著，於是心血來潮替手機充了電，成功開機以後，發現只剩下288分鐘就能解鎖，讓她相當期待，也因此拍了影片當成紀錄。

▲▼iPhone 4S被鎖了10年。（圖／翻攝抖音）

▲▼iPhone 4S被鎖了10年。（圖／翻攝抖音）

▲▼iPhone 4S被鎖了10年。（圖／翻攝抖音）

影片曝光後引起網友熱烈反應，播放次數更是逼近2,000萬次，於是「伊娜娜」也再度拍攝續集，透露手機已成功解鎖。

▼iPhone 4S被鎖了10年。（圖／翻攝抖音）

▲▼iPhone 4S被鎖了10年。（圖／翻攝抖音）

事件引起熱烈討論，Apple的客服人員對此解釋，通常是螢幕鎖定密碼輸入錯誤，才會導致手機被鎖定、需要等候一段時間才能解鎖，以前若是輸入密碼錯誤，確實可能被停用十年，但現在已經縮短時間，不會再讓客戶等這麼久。

客服人員也透過，無論顯示的停用時間是否到期，客戶都可以透過Apple ID抹除手機數據，重新將手機解鎖，但如果想保留手機裡的資料，就只能等候停用時間到期，並且輸入正確的密碼，才能夠順利解鎖。

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