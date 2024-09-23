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日本嫩妻「毒殺富豪尪」開庭！AV女優經歷曝光　曾下海拍4部片

比柯南更懸的日本老富豪之死　小55歲嫩妻涉毒殺案開庭！意外曝AV女優經歷

▲須藤早貴。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

轟動日本全國的富豪野崎幸助之死，他在2018年死於毒品過量，77歲身亡，小他55歲的嫩妻須藤早貴後來被控殺人罪，該案在本月12日於和歌山地方法院開庭審理，不過庭審文件中，也意外曝光須藤曾經當過AV女優的經歷。

野崎幸助是日本有名的資產家，但他的死亡真相始終是個謎，因為野崎在2018年2月和時年22歲的須藤辦理結婚，但3月又製作離婚協議書給須藤，不過就在5月，野崎離奇死在家中沙發上。須藤瞬間變成「富貴寡婦」，但她被拍到在喪禮中還不斷發笑，更被外界質疑，須藤可能對野崎下藥致死。

比柯南更懸的日本老富豪之死　小55歲嫩妻涉毒殺案開庭！意外曝AV女優經歷

▲須藤在野崎的喪禮上一直笑。（翻自X平台）

之後須藤被控殺人罪，但須藤始終否認下藥毒殺。在本月的庭審中，檢察官指出須藤在與野崎結婚前、以及野崎死亡前後，透過網路搜尋過「下藥死亡」、「老人 完全犯罪」、「野崎幸助 下藥」、「野崎幸助 AV」。

據悉須藤在2016年從美容職業學校畢業後，就到東京當高級酒吧小姐，並在2017年兼差拍A片賺錢，一共拍了4部片，不過須藤似乎不想讓外界知道她這段AV經歷，所以她試圖把AV版權買下。調查也發現，須藤在野崎死後，也就是2018年6月，須藤曾經上網搜尋「遺產繼承期間」、「購買AV版權」等字詞。另外《NEWS POST 7》報導也指出，其實在野崎死亡的2018年5月，野崎的公司員工和豪宅家政婦，都知道須藤曾經當過AV女優。目前全案仍在司法審理階段中。

比柯南更懸的日本老富豪之死　小55歲嫩妻涉毒殺案開庭！意外曝AV女優經歷

▲野崎幸助之死，至今仍然是謎團案件。（翻自X平台）

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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