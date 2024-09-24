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沈慶京遭爆帶「應、咪、名嘴女」開房　前貼身司機：背好幾億赴澳

沈慶京在京華城容積率過關後，論功行賞公司高層，前台北市長黃大洲曾任威京集團董事，也獲200萬元犒賞。

▲沈慶京在京華城容積率過關後，論功行賞公司高層，前台北市長黃大洲曾任威京集團董事，也獲200萬元犒賞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

沈慶京6年前控告他的貼身司機涉及恐嚇取財未遂案，很可能成為檢廉追查他神祕金流的破口。該案王姓司機最後遭起訴，一審被法院判刑三個月。本刊調查，王從2013年至2016年6月擔任沈的司機，離職後突然從2018年4月至9月密集傳簡訊給沈，內容提到「答應我的要給我」、「還是要用認知的某應X員換50港幣了」、「拿我的房卡誰先後進房，只是要我應得的」、「台北喜來登飯店的住宿日期，要調錄影（出入房間的是應議員跟你）…妳跟名嘴女在澳門一同住房」等。

簡訊還提到：「要調我總共報幾次海關，帶港幣，又是怎麼換成台幣」、「要求咪~陪你睡，我都裝不知道」「該給我的，是你答應的，搞成這樣何必呢…沈先生，你答應要我的三十HK，不是我無理取鬧的！那是我拼命，帽（冒）著被海關扣押，壓（押）滯留還被查稅，ㄏ上十幾趟，好幾億幣」，藉此要沈慶京交付30萬元港幣。

不過，沈慶京不從，報警指遭司機恐嚇，還否認有不正當男女關係，也沒有涉及洗錢。關鍵的是，京華城案遭列被告的朱亞虎，當時也以辦公室主任的身分赴北檢作證，緊咬王姓司機說如果不交付30萬港幣，就要跟某澳門集團合作，把沈的事情都公布出來，究竟沈當年透過司機在澳門等地鉅額換錢有何用意？已成為專案小組追查行賄金流的重要線索。

京華城拆掉後準備改建成豪華商辦，因容積率大增，估計可替威京集團賺進上百億元。

▲京華城拆掉後準備改建成豪華商辦，因容積率大增，估計可替威京集團賺進上百億元。

此外，根據威京集團員工爆料，沈慶京的會客紀錄記載得非常詳細，他挑秘書最重要的標準是須學會輸入與沈碰面的人、事、時、地、物及對話摘要，除非沈特別交代「敏感」，才會省略部分內容，日後沈再與當事人碰面，多會交代秘書把過去的紀錄調出來看一遍，外界才會對他記憶力如此驚人留下深刻印象。

與沈慶京偶有往來的一名銀行高層向本刊透露，日前他與沈見面，沈對他們二人6、7年前首度見面的會議室場景，以及談話內容居然記得一清二楚，讓他感到震驚。

京華城董事長陳玉坤（圖）是沈慶京倚重的左右手，檢方懷疑他是行賄案的共犯，訊後諭知1,200萬元交保。

▲京華城董事長陳玉坤（圖）是沈慶京倚重的左右手，檢方懷疑他是行賄案的共犯，訊後諭知1,200萬元交保。

沈的辦公室日前遭搜索時，相關電腦主機已被查扣，他原想藉此展現驚人記憶的秘密，恐成為他涉嫌犯罪的鐵證，近年他透過哪些管道疏通柯市府也已呼之欲出，日前還傳出有司法黃牛上門，想騙他可找人擺平官司，案情也可望進一步突破。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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