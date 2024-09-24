打臉柯文哲！民眾黨4大金庫調度指令曝　恐變10年重罪

▲柯文哲涉貪遭收押已逾半月，他違反黨政軍條款投資媒體，且操控基金會疑涉及洗錢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉貪遭收押，檢廉續追京華城案行賄金流，另對2021年推動的北士科招商案展開調查，將他列為貪瀆被告。此外，本刊也接獲爆料，指柯是民眾黨資金的總操盤手，除調度資金發展地方組織及買房子，還不惜違背黨政軍退出媒體條款，也要以民眾黨資金投資媒體，在黨內出納人員質疑時，柯文哲直接下令匯款。

離譜的是，柯大手筆用選舉補助款購屋，卻對民眾黨花太多錢吃喝表示不滿，顯示他完全掌控民眾黨的財庫，而非什麼都不知情；另一方面，爆料指沈慶京有份超詳細的會客及談話紀錄，一旦比對出他與相關人在台灣與海外的資金流向，就可釐清與賄款的關聯性。

▲柯文哲對眾望及新故鄉等基金會的金流不但知之甚詳，還多次要求節流，並非渾然不知情。

知情人士指出，今年5月柯要民眾黨旗下木可公司負責人、同時身兼出納的李文娟，將木可公司及眾望基金會、新故鄉基金會資金及選舉結餘款，每2個月向他報告一次，顯示柯才是民眾黨資金的實質操盤手，並非沒有參與及不知情。

檢廉仍持續追查京華城案，發現沈慶京在京華城容積率從百分之392%增加至840%期間，分二階段共編列4.3億元論功行賞，但核銷帳冊卻存在諸多疑點，專案小組勢必清查這些以獎金之名發出的款項，是否由領受人在海內外透過人頭轉帳或以現金交付方式化整為零，以政治獻金、紅包等名義行賄柯文哲夫婦，流入民眾黨後再轉為柯可支配的款項，用以買房及ATM轉存給子女等。

▲李文宗（圖）是柯文哲的高中同學，主導黨內財務及木可等公司金流，已遭檢方改列為被告，並諭知200萬元交保。

本刊掌握，沈慶京論功行賞的名單，包括前台北市長黃大洲支領200萬元、京華城董事長陳玉坤與股東陳于君各200萬元、威京集團聯絡人兼法務經理陳俊源200萬元、協理宋堃仁450萬元、京華城發言人阮信囊、鼎越董事林青、林惠美及吳佩玲各50萬元，這些請領人將一一約談到案，釐清他們究竟是真有領到獎金的功臣，還是充當行賄黑錢的人頭。

▲李文娟（圖）是李文宗的妹妹，負責木可公司財務，柯文哲直接對她下指令操盤金流。

此外，檢廉追查北士科案，針對北士科的T17、T18地上權經營權由與柯搭檔競選的副總統候選人吳欣盈家族企業新光人壽得標過程中，北市府在柯文哲主政下，將該土地從僅限生技醫療相關產業，放寬為不限產業類別，偏離最初的產業園區政策目標，引發圖利的爭議進行釐清，因其中有2場關鍵會議都是柯文哲親自主持且作成裁示，過程卻未錄音錄影，不但嚴重違反決策程序，柯口口聲聲的公開透明更是攏是假，圖利罪證恐比京華城案更為明確，一旦掌握異常金流，全案將升高為罪刑10年起跳的違背職務收賄重罪，案情隨時有突破性的發展。

沈慶京與柯文哲已因京華城弊案遭收押，北士科案也同步偵辦中，檢廉正追查京華城案相關海內外金流，除將柯文哲的USB及手機與沈慶京的行事曆一一解密，此外，有一份2018年沈慶京遭司機以要爆他帶女子開房及帶鉅款至澳門等事由恐嚇的判決書更透露出疑有澳門金流，沈當年是否透過司機在澳門等地鉅額換錢？已成為專案小組追查涉貪金流的重要線索，沈慶京是否為規避查緝而在海外行賄柯文哲？有賴檢廉加速釐清。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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